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В Венесуэле задержан сержант, застреливший протестующего

Международная панорама
23 июня, 6:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Задержанному предстоит ответить перед законом за свои действия, заявил министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира республики Нестор Ревероль

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Венесуэльские власти задержали военнослужащего, застрелившего молодого человека на акции протеста в четверг. Об этом сообщил министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира республики Нестор Ревероль в своем Twitter.

"Этот сержант использовал неразрешенное оружие, чтобы отразить атаку [на военную базу], что привело к смерти одного из участников осады", - написал он. Как отметил Ревероль, задержанному предстоит ответить перед законом за свои действия.

По словам министра, в ходе нападения на базу "Ла- Карлота" были ранены двое военных.

Ранее Генеральная прокуратура Венесуэлы сообщила, что начала расследование по факту гибели протестующего. На опубликованном в местных СМИ видео видно, как военный несколько раз стреляет в грудь молодого человека, находящегося по другую сторону забора. Протестующий скончался от полученных ран в больнице.

С начала апреля в Венесуэле идут антиправительственные выступления, поводом для которых послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента. За это время, по данным Генеральной прокуратуры, погибли не менее 75 человек, свыше 1,4 тысячи, в том числе порядка 300 сотрудников правоохранительных органов и Национальной гвардии, пострадали. Более 3,2 тысячи человек были задержаны.

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