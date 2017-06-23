В Венесуэле задержан сержант, застреливший протестующего

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Венесуэльские власти задержали военнослужащего, застрелившего молодого человека на акции протеста в четверг. Об этом сообщил министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира республики Нестор Ревероль в своем Twitter.

"Этот сержант использовал неразрешенное оружие, чтобы отразить атаку [на военную базу], что привело к смерти одного из участников осады", - написал он. Как отметил Ревероль, задержанному предстоит ответить перед законом за свои действия.

3. Este Sargento empleó un arma no autorizada para repeler el ataque, causando la muerte de uno de los participantes del asedio. — Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) 23 June 2017

По словам министра, в ходе нападения на базу "Ла- Карлота" были ранены двое военных.

Ранее Генеральная прокуратура Венесуэлы сообщила, что начала расследование по факту гибели протестующего. На опубликованном в местных СМИ видео видно, как военный несколько раз стреляет в грудь молодого человека, находящегося по другую сторону забора. Протестующий скончался от полученных ран в больнице.

С начала апреля в Венесуэле идут антиправительственные выступления, поводом для которых послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента. За это время, по данным Генеральной прокуратуры, погибли не менее 75 человек, свыше 1,4 тысячи, в том числе порядка 300 сотрудников правоохранительных органов и Национальной гвардии, пострадали. Более 3,2 тысячи человек были задержаны.