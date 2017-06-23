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Глава МИД Казахстана: Астана не ведет переговоров об отправке войск в Сирию

Международная панорама
23 июня, 7:44 UTC+3

Кайрат Абдрахманов заявил, что вопрос обеспечения безопасности и эффективности зон деэскалации в Сирии "находится в компетенции стран-гарантов астанинского процесса"

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Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов

© Александр Щербак/ТАСС

АСТАНА, 23 июня. /ТАСС/. Казахстан не ведет переговоров о направлении своих военнослужащих в Сирию. Об этом в пятницу сообщил журналистам министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"Как известно, предоставление Казахстаном площадки Астаны для встреч заинтересованных сторон является реальным вкладом нашей страны в процесс урегулирования сирийского кризиса. Казахстан ни с кем не ведет переговоров по направлению своих военнослужащих в Сирию. Вопрос о том, как будет обеспечена безопасность и эффективность четырех зон деэскалации в Сирии, в настоящее время находится в компетенции стран-гарантов астанинского процесса, которые обсудят эти и другие вопросы в ходе предстоящей встречи в Астане 4-5 июля", - проинформировал Абдрахманов.

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