Глава МИД Казахстана: Астана не ведет переговоров об отправке войск в Сирию

АСТАНА, 23 июня. /ТАСС/. Казахстан не ведет переговоров о направлении своих военнослужащих в Сирию. Об этом в пятницу сообщил журналистам министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"Как известно, предоставление Казахстаном площадки Астаны для встреч заинтересованных сторон является реальным вкладом нашей страны в процесс урегулирования сирийского кризиса. Казахстан ни с кем не ведет переговоров по направлению своих военнослужащих в Сирию. Вопрос о том, как будет обеспечена безопасность и эффективность четырех зон деэскалации в Сирии, в настоящее время находится в компетенции стран-гарантов астанинского процесса, которые обсудят эти и другие вопросы в ходе предстоящей встречи в Астане 4-5 июля", - проинформировал Абдрахманов.