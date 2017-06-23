Конгрессмен: американские военные не скоро уйдут из Европы

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Конгресс США станет финансировать американское военное присутствие в Европе на постоянной основе, оно будет сохраняться там в течение продолжительного времени. Об этом председатель комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил республиканец Мэк Торнберри заявил в четверг группе журналистов, включавшей корреспондента ТАСС.

Конгрессмен разъяснил основные положения будущего законопроекта о выделении средств Пентагону на следующий финансовый год, который начнется с первого октября. По его словам, так называемая инициатива по сдерживанию в Европе, предусматривающая наличие там американских бригад, в 2018 году должна будет финансироваться за счет основного бюджета минобороны, а не из средств, предназначенных для проведения операций за рубежом. Это положение войдет в законопроект, который готовит комитет.

"Первая причина заключается в том, что мы не прекратим свое присутствие там [в Европе] в ближайшее время. Это четкий сигнал нашим союзникам и противникам, что мы будем находиться там", - пояснил Торнберри. Более того, конгрессмены намерены запросить у Пентагона отчет о том, каких затрат потребует "постоянное присутствие в Восточной Европе".

Кроме того, продолжил глава комитета, в Конгрессе хотят выделить больше средств на противоракетную оборону в свете угроз, которые, по мнению властей США, имеются со стороны КНДР и Ирана. "Мы будем педалировать [увеличение расходов] на ПРО. Вы увидите не только рост числа ракет- перехватчиков, но и активизацию разработок", - отметил законодатель.

В целом, резюмировал Торнберри, в комитете планируют установить бюджет Пентагона на 2018 финансовый год в размере $640 млрд, что больше запроса Белого дома. "Это нужно, чтобы решить проблемы, вызванные секвестром", - добавил Торнберри, имея в виду сокращения оборонного бюджета при экс-президенте Бараке Обаме.

В последнее время США усилили свое военное присутствие на территории Европы во исполнение принятого на саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года плана повышения готовности и создания передовой группы Сил быстрого реагирования на фоне якобы возросшей угрозы со стороны России. Так, в июле 2016 года было принято решение о размещении в Польше американской танковой бригады численностью 3,5 тыс. человек, в которую входит 1,3 тыс. единиц различной военной техники, включая 87 танков Abrams и 18 самоходных 155-миллиметровых гаубиц Paladin.