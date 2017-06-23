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Абэ пообещал снизить бремя Окинавы, где находится больше всего военных баз США

Международная панорама
23 июня, 8:00 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 23, июня. /ТАСС

Японский премьер напомнил, что в 2016 году Вашингтон вернул Токио часть военного полигона на севере острова и возвращению подлежит 4 тысячи гектаров земли между деревнями Кунигами и Хигаси

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ТОКИО, 23 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал сделать все возможное для облегчения бремени, которое несет на себе население Окинавы в связи с расположением там большого количества американских военных объектов. С соответствующим заявлением он выступил в пятницу на церемонии по случаю 72-й годовщины окончания битвы за Окинаву, ставшей последним крупным наземным сражением Второй мировой войны.

"Во время Второй мировой войны Окинава стала местом, где развернулись самые масштабные наземные сражения в Японии. Жизни мирных граждан обратились в море кровопролития", - сказал он, отметив, что ужасы войны никогда больше не должны повториться.

"Население Окинавы несет на себе тяжелое бремя в связи с тем, что на протяжении долгого времени здесь сконцентрированы американские военные базы, что неприемлемо. Правительство настроено предпринять конкретные меры для снижения этого бремени", - добавил премьер.

В этой связи он напомнил, что в прошлом году США вернули Японии часть военного полигона на севере японского острова Окинава. Возвращению подлежит 4 тысячи гектаров земли между деревнями Кунигами и Хигаси, которые входят в состав так называемого северного тренировочного полигона общей площадью 7,8 тысячи гектаров. В этом районе американские военные отрабатывали действия в условиях джунглей.

После поражения в битве за Окинаву, которая стала одной из самых ожесточенных во Второй мировой войне, контроль над ней перешел к США. В 1972 году Окинаву возвратили Японии, однако она по-прежнему остается основным военным плацдармом США в восточной Азии. На данный момент здесь находится более 70% всех американских военных объектов в Японии.

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