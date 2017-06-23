Киргизия не получала официальных предложений об отправке военных в Сирию

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БИШКЕК, 23 июня. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Власти Киргизии пока не получали каких-либо предложений об отправке ее военнослужащих на территорию Сирии. Об этом сообщил в пятницу корр. ТАСС секретарь Совета безопасности республики Темир Джумакадыров.
"Официальных предложений не поступало", - сказал он. По словам Джумакадырова, ранее данный вопрос "поднимался на площадке ОДКБ". "Речь шла о миротворческом контингенте организации, который мог бы быть отправлен в зоны деэскалации в Сирии", - отметил он.