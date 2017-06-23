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Турция увеличила объем экспорта в Катар в три раза

Международная панорама
23 июня, 10:30 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 23, июня. /ТАСС

C 5 по 21 июня в Катар было экспортировано товаров на сумму $32,5 млн, заявил министр торговли и таможни Бюлент Тюфекчи

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АНКАРА, 23 июня. /ТАСС/. Объем экспорта из Турции в Катар с начала кризиса в Персидском заливе увеличился в три раза. Об этом, как сообщил в пятницу интернет-портал Haberler, заявил министр торговли и таможни Бюлент Тюфекчи.

"Согласно последним данным, с 5 по 21 июня в Катар было экспортировано товаров на сумму $32,5 млн, - сказал он. - Этот показатель в три раза превысил норму". Между тем, Тюфекчи подчеркнул, что "среди экспортных товаров только продовольствия было отправлено на $12,5 млн".

При этом отвечая на вопрос, сможет ли увеличение объемов экспорта в Катар решить проблему с поставками помидоров, которые предназначались для России, министр отметил, что "в эмират уже поставляются томаты". "В настоящий момент у нас нет проблем с экспортом помидоров. У нас есть рынок Ирака, Болгарии, Румынии. Необходимо производить продовольствие в тех объемах, чтобы соответствовать спросу на рынке, можно найти еще много стран, в которые мы сможем поставлять томаты", - сказал Тюфекчи.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Ряд стран заявили о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес - беспочвенными.

После введенных против Катара мер рядом стран Персидского залива Турция начала поставлять в эмират продовольствие. Рейсы с грузом совершают самолеты А330 авиакомпании "Турецкие авиалинии", которые на регулярной основе три раза в день вылетают из аэропорта в Измире. Кроме того, из порта Алиага провинции Измир 22 июня судно с четырьмя тысячами тонн продовольствия на борту также отправилось в Катар.

Между тем, сегодня ночью арабские страны выдвинули требования Катару для разрешения кризиса. Среди одного из 13 пунктов называется прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в стране, создание которой было предусмотрено соглашением об укреплении двустороннего сотрудничества от 2014 года.

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