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Власти японского Ивакуни согласились на переброску туда дополнительных самолетов США

Международная панорама
23 июня, 10:52 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 23, июня. /ТАСС

На авиабазе дополнительно разместят еще 61 самолет

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ТОКИО, 23 июня. /ТАСС/. Власти города Ивакуни (Япония) официально согласились на дополнительное размещение на расположенной там авиабазе США еще 61 американского военного самолета. Об этом сообщил в пятницу на заседании местного муниципального собрания мэр города Ёсихико Фукуда. Как передает информационное агентство Kyodo, в качестве главной причины своего решения он сослался на расширение субсидий из госбюджета, которое последует за переброской дополнительных подразделений авиации. Ранее их размещение одобрило и руководство префектуры Ямагути, где расположен город Ивакуни.

Туда, в частности, переводится для тренировок палубная авиация американского атомного авианосца Ronald Reagan, который базируется в Йокосуке у входа в Токийский залив. До сих пор эти самолеты, когда авианосец не был в море, размещались на базе ВВС США Ацуги к юго-западу от Токио, однако убрать их оттуда много десятилетий требовали местные жители.

Переброска самолетов начнется в июле и поэтапно завершится к маю 2018 года. После этого к Ивакуни будет приписано около 120 американских самолетов, и она станет одной из двух крупнейших военно-воздушных баз США на Дальнем Востоке, сравнявшись по масштабам с базой Кадена на южном острове Окинава.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга пообещал в пятницу на пресс-конференции в Токио, что центральные власти при расширении этого объекта постараются причинять как можно меньше беспокойства местным жителям. Он, в частности, заявил, что правительство примет меры для сдерживания шума от самолетов и для предотвращения инцидентов с участием американских военных.

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