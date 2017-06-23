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Турция не планирует пересматривать соглашение с Катаром о военной базе

Международная панорама
23 июня, 10:50 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 23, июня. /ТАСС

Министр обороны Турции Фикри Ышык назвал требования арабских стран о закрытии базы прямым вмешательством в отношения с Катаром

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АНКАРА, 23 июня. /ТАСС/. Анкара не собирается пересматривать соглашение с Катаром о размещении своей военной базы в этой арабской стране. Об этом заявил в пятницу министр обороны Турции Фикри Ышык в эфире телеканала NTV.

"Мы не планируем его пересматривать, - подчеркнул он. - Требование арабских стран о закрытии базы является прямым вмешательством в наши отношения с Катаром. База в Катаре призвана обеспечивать безопасность в эмирате и во всем регионе".

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