Турция не планирует пересматривать соглашение с Катаром о военной базе

АНКАРА, 23 июня. /ТАСС/. Анкара не собирается пересматривать соглашение с Катаром о размещении своей военной базы в этой арабской стране. Об этом заявил в пятницу министр обороны Турции Фикри Ышык в эфире телеканала NTV.

"Мы не планируем его пересматривать, - подчеркнул он. - Требование арабских стран о закрытии базы является прямым вмешательством в наши отношения с Катаром. База в Катаре призвана обеспечивать безопасность в эмирате и во всем регионе".