СМИ: Южная Корея провела успешные испытания баллистической ракеты собственной разработки

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Южная Корея провела успешные испытания баллистической ракеты малого радиуса действия "Хёнму-2" собственной разработки, способной поразить цель на расстоянии до 800 км. Об этом сообщило в пятницу агентство Yonhap.
"Это будет ключевой компонент нашей системы вооружений на случай возможной ракетной атаки со стороны Северной Кореи", - приводит агентство слова представителя президентской администрации. Испытания проводились на полигоне в 200 км от Сеула, на них присутствовал глава Республики Корея Мун Чжэ Ин. Это уже четвертый подобный запуск за последнее время.
Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года осуществила более 20 ракетных пусков.
2 июня Совет Безопасности ООН единогласно одобрил проект резолюции о расширении санкций в отношении КНДР. В проекте предлагается включить в санкционный список несколько организаций и частных лиц, которые могут быть причастны к действиям в интересах КНДР.