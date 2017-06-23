МИД Китая осудил испытания КНДР двигателя для межконтинентальной баллистической ракеты

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ПЕКИН, 23 июня. /ТАСС/. Китай выступает против проведения КНДР испытаний каких-либо ракетных технологий, которые нарушают резолюции Совета Безопасности ООН. Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в пятницу на брифинге прокомментировал информацию о том, что Пхеньян провел очередные испытания нового ракетного двигателя, который может быть использован в межконтинентальной баллистической ракете.
"Соответствующие резолюции, принятые СБ ООН, включают в себя четкие предписания относительно использования КНДР ракетных технологий и проведения запусков. Китай выступает против любых действий, которые нарушают эти резолюции", - отметил дипломат.
"Ситуация на Корейском полуострове по-прежнему остается очень чувствительной и сложной. Надеемся, что все стороны проявят сдержанность и будут избегать эскалации трений", - резюмировал он.
Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года осуществила более 20 ракетных пусков.
2 июня Совет Безопасности ООН единогласно одобрил проект резолюции о расширении санкций в отношении КНДР. В проекте предлагается включить в санкционный список несколько организаций и частных лиц, которые могут быть причастны к действиям в интересах КНДР.