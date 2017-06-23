Мэй: Лондон выдвинул Брюсселю честное предложение по статусу граждан ЕС после Brexit

БРЮССЕЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Британское правительство выдвинуло "серьезное и честное" предложение Брюсселю, которое позволит остаться после Brexit проживающим в Великобритании гражданам стран ЕС. Об этом заявила в Брюсселе премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй.

"Мы определили вопросы, которые будем обсуждать на раннем этапе переговоров. Я привержена тому, чтобы права граждан были включены в повестку дня в самом начале переговоров. Мы сделали, как я полагаю, серьезное и честное предложение, которое даст гарантии гражданам ЕС, проживающих в Великобритании", - сказала она, подчеркнув, что данное предложение предоставит им возможность остаться в Соединенном Королевстве.

Как ранее стало известно, граждане ЕС, проживающие в Великобритании в течение пяти лет, смогут пожизненно получить те же права, что и британские подданные. Британское правительство в лице Терезы Мэй предложило на саммите в Брюсселе создать для европейцев новый статус, который даст право на доступ к образованию, системе здравоохранения, пенсиям и пособиям после Brexit. При этом, согласно этому плану, речь идет об обоюдном предложении, которое также защитит британских подданных, живущих в странах ЕС. Защита прав 3,2 млн проживающих в Великобритании граждан ЕС и 1,2 млн британцев, живущих в ЕС, рассматривается Лондоном и Брюсселем в качестве вопроса, который должен быть решен в первую очередь в ходе двухсторонних контактов.

Сами переговоры должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у национальных парламентов будет полгода для того, чтобы ратифицировать достигнутую сделку. Как ожидается, 26 июня Мэй представит в Палате общин британского парламента свой план по правам граждан ЕС.

Мнение мэра Лондона

Мэр Лондона Садик Хан считает, что план Мэй не гарантирует в полной мере соблюдения прав граждан стран Евросоюза после Brexit. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"У премьер-министра после проведения референдума о членстве в ЕС целый год ушел на то, чтобы предложить план, который не гарантирует в полной мере соблюдения прав граждан стран ЕС, проживающих в Великобритании", - сказал он.

По мнению Хана, Мэй использует вопрос будущего европейских граждан в Великобритании после Brexit в качестве средства давления на Брюссель. "Для премьер-министра неприемлемо использовать в качестве разменной монеты граждан ЕС, которые здесь живут и вносят вклад в нашу экономику и общество. Премьер-министр должна отказаться от своего радикального, жесткого подхода Brexit, гарантировать права граждан ЕС в нашей стране и добиться соглашения, защищающего рабочие места, инвестиции и благополучие по всей стране", - отметил глава лондонской администрации.