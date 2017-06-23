Союз журналистов Украины потребовал доказательства обвинений против главреда "Страны"

КИЕВ, 23 июня. /ТАСС/. Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) потребовал от сотрудников правоохранительных органов как можно оперативнее предоставить убедительные доказательства выдвинутых против владельца интернет-издания Strana.ua ("Страна") Игоря Гужвы обвинений. Об этом в пятницу заявил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

"Обыск редакции СМИ и задержания главного редактора - чрезвычайная ситуация! Особенно учитывая, что "Страна" имеет высокие рейтинги и позволяет себе системно критиковать чиновников. Поэтому силовики должны как можно быстрее предоставить убедительные доказательства в подтверждение серьезности выдвинутых обвинений", - написал он на своей странице в Facebook.

По словам Томиленко, ночными обысками и задержаниями также встревожены международные партнеры НСЖУ, которые требуют аргументированных объяснений такого поведения украинских правоохранителей. "Мы уже говорим о факте недопуска адвокатов и ночной силовой спецоперации. Редакционная политика этого интернет-издания, безусловно, вызывает много вопросов. Но она должна обсуждаться самими журналистами, экспертами, обществом. Если есть нарушение закона, то только тогда включается государство ", - подчеркнул глава союза журналистов.

В четверг, 22 июня, сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в столичном офисе редакции интернет-издания Strana.ua ("Страна"). Позже генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что его владелец Игорь Гужва задержан по подозрению в получении взятки $10 тыс.

Проект "Страна" был запущен Гужвой в начале 2016 года после того, как он продал свою долю в медиахолдинге "Вести".