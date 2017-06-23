Кризис в Венесуэле: как развивалось противостояние властей с оппозицией

Социально-экономический кризис, который Венесуэла переживает в последние годы, вошел в острую фазу. Резкое падение в 2014 году цен на нефть — главный экспортный продукт страны — и победа оппозиции в конце 2015 года на парламентских выборах до предела осложнили положение в южноамериканской республике.

Граждане, недовольные дефицитом продовольствия, лекарств и высокими ценами на них, разгулом преступности, галопирующей инфляцией и действиями исполнительной власти, вновь массово вышли на улицы и площади, чтобы заставить правительство прислушаться к их требованиям. ТАСС объясняет, как развивалось противостояние венесуэльских властей с оппозицией и к чему оно привело.

Два судебных решения — один госпереворот

Верховный суд (ВС) 30 марта вынес решение за номером 155, наделяющее президента Николаса Мадуро полномочиями по принятию мер для "сохранения конституционного порядка и обеспечения управляемости страной", в том числе "гражданского, экономического, военного, административного, политического, юридического и общественного характера". Главе государства было разрешено пересматривать законодательство, в том числе Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы в обход Национальной ассамблеи (НА), чтобы "не допустить серьезных рисков, угрожающих демократической стабильности, мирному сосуществованию и правам венесуэльцев". Согласно решению за номером 156, Верховный суд взял на себя полномочия парламента, объяснив это тем, что высший законодательный орган находится "в ситуации неуважения" по отношению к судебной власти. Это решение было принято после того, как находящаяся под контролем оппозиции Нацассамблея не выполнила требование ВС о признании недействительными результатов выборов 2015 года в штате Амасонас, где были зафиксированы нарушения во время голосования.

Фактически резолюции ВС означали полное исключение парламента из процесса принятия решений и потому были подвергнуты жесткой критике. "Николас Мадуро устроил государственный переворот в Венесуэле", — заявил председатель Национальной ассамблеи Хулио Борхес в своем экстренном обращении. Он особо отметил, что эти два решения предоставляют главе государства "все возможности для того, чтобы делать все что он хочет", без оглядки на другие ветви власти.

Реакция в стране и за рубежом

Ряд стран региона, в том числе Аргентина, Бразилия, Мексика, Колумбия и Чили, выразили озабоченность действиями судебных властей Боливарианской Республики. "Мексика с большой тревогой следит за недавними решениями Верховного суда Венесуэлы, которые затрагивают Национальную ассамблею страны, что прямо покушается на принцип разделения властей", — заявил глава латиноамериканского государства Энрике Пенья Ньето. Республика Перу пошла дальше и отозвала своего посла из Каракаса. Правительство Венесуэлы ответило критикам в привычном стиле, обвинив их в развязывании "истерической кампании" против Каракаса.

Заявления о несогласии с решениями ВС прозвучали и в рядах высшего руководства страны. Генеральный прокурор Луиса Ортега Диас увидела в них "несколько нарушений конституционного порядка". "Я обязана перед всей страной заявить о серьезной озабоченности этим событием", — заявила генпрокурор, представляя ежегодный доклад о деятельности своего ведомства.

В этой обстановке Мадуро вечером 31 марта объявил о созыве Совета безопасности, куда входят руководители всех ветвей власти, чтобы при помощи диалога "найти выход из тупиковой ситуации, возникшей между Генеральной прокуратурой и ВС". Участники заседания, на котором отказался присутствовать спикер парламента, после нескольких часов обсуждения призвали ВС пересмотреть решение, касающееся исполнения им парламентских функций. Тем не менее этот шаг не привел к стабилизации обстановки.

Протесты по всей стране

Венесуэльская оппозиция использовала новый виток обострения политического кризиса, чтобы организовать массовые антиправительственные манифестации. Акции протеста с начала апреля стали проводиться во многих регионах страны, прежде всего в столице, где часть жителей не разделяет идеалы Боливарианской революции. Участники мирных шествий столкнулись с жестким противодействием со стороны властей. Против протестующих были брошены подразделения полиции и Национальной гвардии с бронированными автомобилями и специальной техникой для подавления беспорядков. Уже к 5 апреля счет пострадавших манифестантов пошел на десятки. Ситуация еще больше осложнилась после того, как 7 апреля один из лидеров оппозиции, губернатор штата Миранда Энрике Каприлес сообщил, что власти запретили ему занимать выборные должности в течение 15 лет.

Согласно последним данным Генеральной прокуратуры, с 1 апреля по 20 июня в ходе протестов погибли не менее 74 человек, в том числе несколько сотрудников правоохранительных органов. Пострадали 1,4 тыс. человек, из них выше 1,1 тыс. гражданских лиц и 275 силовиков. По сведениям правозащитных организаций, почти 3,2 тыс. человек были задержаны, из них около 1,3 тыс. до сих пор остаются под стражей. Несколько сотен арестованных были приговорены к лишению свободы, нередко — военными трибуналами.

По стопам "Вечного команданте"

В 1999 году тогдашний президент Венесуэлы Уго Чавес решил изменить основной закон страны. Глава государства вынес этот вопрос на референдум и получил необходимую поддержку граждан. В июле того же года были проведены выборы в Конституционную ассамблею (КА), на которых уверенную победу одержала проправительственная коалиция "Патриотический полюс". В мае 2017 года преемник Чавеса пошел по его стопам. "Я созываю истинную конституционную власть, чтобы добиться мира, в котором нуждается республика, победить фашистский переворот", — заявил Мадуро. Он подчеркнул, что берет на себя ответственность за этот шаг и его последствия, и призвал население готовиться "к великой победе". Свое решение Мадуро обосновал 347-й статьей конституции, которая гласит, что источником учредительной власти в стране является народ.

Эта инициатива немедленно вызвала осуждение оппозиции. "Мадуро предлагает мошенничество, чтобы избежать всеобщего, прямого и тайного голосования народа, который на улицах требует уважать конституцию, — отметил глава парламента Хулио Борхес. — Мадуро не созывает КА, предусмотренную основным законом, он маскирует свой продолжающийся государственный переворот против демократии". Известный венесуэльский эксперт Луис Висенте Леон сразу же указал на то, что существует "высокая вероятность" созыва КА путем, отличным от нормальных демократических механизмов. "Ничего из того, что не будет всеобщим, прямым и тайным голосованием, не сможет помочь разрешить венесуэльский кризис", — подчеркнул политолог. Оппозиционный депутат Энрике Каприлес обвинил Мадуро в намерении "умертвить конституцию" своими авторитарными действиями.

Ассамблея не для всех

Почти месяц власти не раскрывали информацию о том, по какому принципу будет созываться Конституционная ассамблея, однако данный Борхесом и Висенте Леоном прогноз оказался верен. "В состав КА войдут 364 члена, выбранных по территориальному принципу, еще восемь — от индейских народов", — заявил Мадуро во второй половине мая. Еще 168 человек выберут представители ряда "секторов общества", в том числе крестьяне, рыбаки, рабочие, студенты, инвалиды, пенсионеры и предприниматели. Таким образом глава государства решил уйти от действительно "прямого, всеобщего и тайного голосования", стремясь избежать повторения неутешительных для чавистов итогов последних парламентских выборов. В этот раз помимо парламента и генерального прокурора против решения главы государства выступили два члена Верховного суда. "Они швырнули в мусор фразу Уго Чавеса о том, что "нельзя изменить ни одной запятой, ни одной буквы в конституции, не учитывая мнение народа", — заявила судья Марисела Годой.

В конце месяца Верховный суд разрешил Мадуро созывать КА без референдума, указав, что глава государства "действует во исполнение народного суверенитета", и поэтому проведение плебисцита не требуется. Генеральный прокурор потребовала прояснить эту резолюцию и направила соответствующий запрос в Конституционную палату ВС. "Это решение стало шагом назад в области прав человека", — отметила Диас, добавив, что ни при каких обстоятельствах им не может наноситься ущерб. Вердикт ВС она сочла свидетельством того, что всенародная демократия в Венесуэле, обретение которой дорого стоило ее гражданам, утратила свою силу в пользу представительной. Выборы в КА намечены на 30 июля.

Мнения о ситуации

Наблюдатели, придерживающиеся самых разных политических взглядов, внимательно следят за ситуацией в Боливарианской Республике. "Популистская экономическая политика, примененная в Венесуэле, в настоящее время показывает свои жуткие последствия, — отмечает глава Координационного совета мексиканских предпринимателей Хуан Кастаньон. — Зависимость экономики от цен на нефть, строгий контроль обменного курса валют, принудительное отчуждение собственности и необоснованное повышение зарплат уничтожили конкуренцию и отпугнули инвесторов". Он полагает, что нельзя считать случайностью то, что за последние десять лет в Венесуэле "закрылось полмиллиона компаний и только в 2016 году был потерян миллион рабочих мест". При этом уровень инфляции в стране превысил 700% в год, а доля бедных среди более чем 30-миллионного населения выросла с 48 до 81,8%.

В попавшем в СМИ предварительном отчете Центробанка Венесуэлы отмечается, что экономика страны в 2016 году сократилась на 18,6%, что стало самым высоким показателем такого рода за последние 12 лет. В нефтедобывающем секторе спад составил 12,7%, а в остальных областях — 19,5%. Для сравнения: в 2015 году экономика сократилась на 5,7%, а инфляция достигла 180,9%.

По мнению Ироэля Санчеса, одного из самых известных кубинских публицистов, венесуэльская оппозиция "беззастенчиво использовала победу на выборах в Национальную ассамблею как возможность свергнуть правительство, и с этого момента началось противостояние, которое из зала заседаний парламента вылилось на улицы". При этом западные СМИ, власти США и руководство Организации американских государств "открыто поддерживают оппозицию" и оказывают "всевозможное давление на венесуэльскую исполнительную власть". "Как WikiLeaks, так и другие источники публиковали подтверждения того, что правительство США финансирует венесуэльскую оппозицию, кроме того, средства на оплату ее деятельности получают из-за рубежа неправительственные организации и предприниматели", — отмечает Санчес. Он полагает, что выступления против правительства и прежде всего насильственные действия в отношении государственных институтов Венесуэлы "превратились в бизнес".

В свою очередь, источник в Каракасе, знакомый с ситуацией в лагере противников исполнительной власти, считает, что протесты в Венесуэле продолжаются, потому что власть лишила оппозицию других возможностей повлиять на принятие решений, и при этом не хочет идти на компромисс. По его мнению, Мадуро мог бы избежать акций протеста, если бы объявил, что в следующем году пройдут президентские выборы, но вместо этого он решил изменить конституцию.

Крайне тяжелая ситуация в стране усугубляется ухудшающимся положением в экономике. В сложившихся условиях даже победа партии Мадуро на выборах в КА, которые бойкотирует оппозиция, не приведет к исчезновению существующих трудностей, считает этот источник. Он уверен, что относительный спад протестной активности в середине июня связан с тем, что и оппозиция, и сторонники правительства "готовятся к последней битве перед выборами в Конституционную ассамблею".

Иван Валюк