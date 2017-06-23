Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-президент Николич: Сербия заинтересована в работе российского гуманитарного центра

Международная панорама
23 июня, 14:19 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 23, июня. /ТАСС

Бывший глава республики считает, что нужно предоставить центру дипломатический статус

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕЛГРАД, 23 июня. /ТАСС/. Сербия имеет собственные национальные интересы, которые включают в себя продолжение работы Российско-сербского гуманитарного центра (РСГЦ) в городе Ниш. Об этом сообщил в пятницу, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, бывший глава республики Томислав Николич.

"Тема РСГЦ в городе Ниш стала камнем преткновения, хотя там работают четыре человека, есть две пожарные машины и две собаки, - сказал он. - Я как президент говорил, что нужно предоставить центру дипломатический статус, но это зависит не от президента, а от правительства. Тем не менее для НАТО созданы совсем другие условия: они могут находиться в Сербии, имеют дипстатус, везут с собой свое оружие, без предупреждения могут перемещаться по сербской территории".

"Сейчас идет проверка, будет ли Сербия до конца выполнять желания Запада. Но Сербия имеет свои национальные интересы, и эти интересы включают в себя РСГЦ. Сербия высоко ценит, что Россия до сих пор не настаивала на дипстатусе или не упразднила центр. Когда приходит жаркое лето, мы смотрим в небо, прибудут ли на помощь российские самолеты и вертолеты, а когда наступает зима, мы думаем, не обидится ли кто-нибудь, если мы предоставим центру дипстатус", - отметил Николич.

По его мнению, Сербия должна предоставить такой статус РСГЦ для равновесия в отношениях с Россией.

15 июня президент республики Александар Вучич в телеобращении к нации заявил, что его страна сама будет принимать решение относительно РСГЦ, а мнение США на данный счет ее не интересует. Ранее министр иностранных дел Ивица Дачич сообщил, что западные государства предъявляют Белграду претензии в связи с работой этого учреждения.

РСГЦ был создан в соответствии с межправительственным соглашением от 25 апреля 2012 года, которое подписали в Нише глава МЧС России Владимир Пучков и занимавший в то время пост министра внутренних дел Сербии Ивица Дачич. Правовой основой образования Центра послужила договоренность между двумя странами о сотрудничестве в области чрезвычайного гуманитарного реагирования, предупреждения стихийных бедствий и техногенных аварий, а также ликвидации их последствий от 20 октября 2009 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Николич, Томислав
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: Путин под дождем, Елизавета II в парламенте и Темер в Большом театре
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержаны подозреваемые в жестоком убийстве двух женщин в Москве
2
Белоруссия разместила евробонды на $1,4 млрд двумя траншами
3
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
4
В Хабаровском крае арестован опекун, подозреваемый в насилии над приемными дочерьми
5
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
6
Эксперт: блокировка Telegram не отразится на пользователях
7
Завкафедрой судмедэкспертизы прокомментировал историю с "пьяным" ребенком в Балашихе
Темы дня
Загрузка...
Реклама