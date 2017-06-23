Экс-президент Николич: Сербия заинтересована в работе российского гуманитарного центра

БЕЛГРАД, 23 июня. /ТАСС/. Сербия имеет собственные национальные интересы, которые включают в себя продолжение работы Российско-сербского гуманитарного центра (РСГЦ) в городе Ниш. Об этом сообщил в пятницу, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, бывший глава республики Томислав Николич.

"Тема РСГЦ в городе Ниш стала камнем преткновения, хотя там работают четыре человека, есть две пожарные машины и две собаки, - сказал он. - Я как президент говорил, что нужно предоставить центру дипломатический статус, но это зависит не от президента, а от правительства. Тем не менее для НАТО созданы совсем другие условия: они могут находиться в Сербии, имеют дипстатус, везут с собой свое оружие, без предупреждения могут перемещаться по сербской территории".

"Сейчас идет проверка, будет ли Сербия до конца выполнять желания Запада. Но Сербия имеет свои национальные интересы, и эти интересы включают в себя РСГЦ. Сербия высоко ценит, что Россия до сих пор не настаивала на дипстатусе или не упразднила центр. Когда приходит жаркое лето, мы смотрим в небо, прибудут ли на помощь российские самолеты и вертолеты, а когда наступает зима, мы думаем, не обидится ли кто-нибудь, если мы предоставим центру дипстатус", - отметил Николич.

По его мнению, Сербия должна предоставить такой статус РСГЦ для равновесия в отношениях с Россией.

15 июня президент республики Александар Вучич в телеобращении к нации заявил, что его страна сама будет принимать решение относительно РСГЦ, а мнение США на данный счет ее не интересует. Ранее министр иностранных дел Ивица Дачич сообщил, что западные государства предъявляют Белграду претензии в связи с работой этого учреждения.

РСГЦ был создан в соответствии с межправительственным соглашением от 25 апреля 2012 года, которое подписали в Нише глава МЧС России Владимир Пучков и занимавший в то время пост министра внутренних дел Сербии Ивица Дачич. Правовой основой образования Центра послужила договоренность между двумя странами о сотрудничестве в области чрезвычайного гуманитарного реагирования, предупреждения стихийных бедствий и техногенных аварий, а также ликвидации их последствий от 20 октября 2009 года.