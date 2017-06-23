Экс-президент Николич: Сербия заинтересована в работе российского гуманитарного центра

"Метровагонмаш" опроверг информацию о возгорании поезда "Москва" на линииПроисшествия 23 июня, 15:24
Тренер: хоккеист Костин не будет иметь проблем на маленьких площадках в Северной АмерикеСпорт 23 июня, 15:12
Лавров: РФ не намерена оккупировать Белоруссию под предлогом проведения военных ученийПолитика 23 июня, 15:11
NYT: работники Uber просят вернуть прежнего гендиректораЭкономика и бизнес 23 июня, 15:08
Лавров: Россия "не ревнует" Белоруссию к ЕвросоюзуПолитика 23 июня, 15:07
Президентская библиотека сохранит для истории материалы о подготовке к ЧМ-2018 в РоссииСпорт 23 июня, 15:06
Малафеев: сборной России не нужно выдумывать сложную тактику на матч с мексиканцамиСпорт 23 июня, 14:59
В СФ подготовят предложения по ограничению количества детей в приемных семьяхОбщество 23 июня, 14:58
Посольство Катара в Москве подтвердило упрощение порядка выдачи визМеждународная панорама 23 июня, 14:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕЛГРАД, 23 июня. /ТАСС/. Сербия имеет собственные национальные интересы, которые включают в себя продолжение работы Российско-сербского гуманитарного центра (РСГЦ) в городе Ниш. Об этом сообщил в пятницу, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, бывший глава республики Томислав Николич.
"Тема РСГЦ в городе Ниш стала камнем преткновения, хотя там работают четыре человека, есть две пожарные машины и две собаки, - сказал он. - Я как президент говорил, что нужно предоставить центру дипломатический статус, но это зависит не от президента, а от правительства. Тем не менее для НАТО созданы совсем другие условия: они могут находиться в Сербии, имеют дипстатус, везут с собой свое оружие, без предупреждения могут перемещаться по сербской территории".
"Сейчас идет проверка, будет ли Сербия до конца выполнять желания Запада. Но Сербия имеет свои национальные интересы, и эти интересы включают в себя РСГЦ. Сербия высоко ценит, что Россия до сих пор не настаивала на дипстатусе или не упразднила центр. Когда приходит жаркое лето, мы смотрим в небо, прибудут ли на помощь российские самолеты и вертолеты, а когда наступает зима, мы думаем, не обидится ли кто-нибудь, если мы предоставим центру дипстатус", - отметил Николич.
По его мнению, Сербия должна предоставить такой статус РСГЦ для равновесия в отношениях с Россией.
15 июня президент республики Александар Вучич в телеобращении к нации заявил, что его страна сама будет принимать решение относительно РСГЦ, а мнение США на данный счет ее не интересует. Ранее министр иностранных дел Ивица Дачич сообщил, что западные государства предъявляют Белграду претензии в связи с работой этого учреждения.
РСГЦ был создан в соответствии с межправительственным соглашением от 25 апреля 2012 года, которое подписали в Нише глава МЧС России Владимир Пучков и занимавший в то время пост министра внутренних дел Сербии Ивица Дачич. Правовой основой образования Центра послужила договоренность между двумя странами о сотрудничестве в области чрезвычайного гуманитарного реагирования, предупреждения стихийных бедствий и техногенных аварий, а также ликвидации их последствий от 20 октября 2009 года.