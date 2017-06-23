Главы МИД Франции и Германии обсудили в Париже Сирию, Украину и двусторонний саммит

ПАРИЖ, 23 июня. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провел в Париже в пятницу переговоры с германским коллегой Зигмаром Габриэлем. Как сообщил он журналистам по итогам встречи, основными темами беседы стали перспективы мирного урегулирования в Сирии, ситуация на Украине, а также вопросы двустороннего сотрудничества в свете подготовки франко-германского саммита, намеченного на июль.

"Мы готовимся к совместному Совету министров Франция - Германия, который пройдет 13 июля. Среди его тем - экономика, образование, оборона. Будет на полях этого совещания и заседания совет по вопросам безопасности под председательством лидеров двух стран", - проинформировал Ле Дриан.

"Мы обсудили также сирийский и украинский кризисы", - добавил министр, отметив, что по ситуации в Сирии Париж и Берлин выступают за скорейший запуск в этой стране мирного политического процесса без предварительных условий. "Мы доступны к сотрудничеству по этому вопросу", - отметил глава французского МИД.

Зигмар Габриэль, в свою очередь, поддержал заявление Жан-Ива Ле Дриана по Сирии, подчеркнув, что в Берлине считают "важным запустить политический процесс" в этой стране и не желают ее раздела. "Мы укрепим сотрудничество в области обороны и безопасности, - сказал также глава МИД ФРГ. - По Украине мы придаем большое значение сотрудничеству в "нормандском формате" для выполнения Минских соглашений".