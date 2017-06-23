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Глава МИД Италии высказался за укрепление отношений с РФ

Международная панорама
23 июня, 14:45 UTC+3 РИМ РИМ 23, июня. /ТАСС

Анджелино Альфано подчеркнул, что никто не заинтересован в дальнейшем охлаждении отношений с РФ

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РИМ, 23 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано высказался за укрепление отношений с РФ, заявив, что санкции не могут быть вечными. Об этом глава итальянской дипломатии заявил в пятницу, отвечая на вопросы журналистов о продлении еще на полгода ограничительных мер ЕС в отношении Москвы.

"Мы считаем, что нужно работать над укреплением отношений с РФ, и можно только надеяться на скорейшее сближение. Новое продление антироссийских санкций не стало результатом автоматического процесса. Наш подход практичен: санкции будут сняты с выполнением Минских соглашений. Нельзя себе представить, чтобы они [санкции] были вечными", - приводит слова министра агентство ANSA.

Он добавил, что никто не заинтересован в дальнейшем охлаждении отношений с РФ. При этом Альфано отметил, что важно сохранять крепкие и стабильные трансатлантические связи.

Главы государств и правительств 28 стран Евросоюза приняли в четверг на саммите в Брюсселе политическое решение о продлении экономических санкций в отношении России на шесть месяцев. Пакет экономических санкций в отношении Москвы истекает 31 июля. Санкционная политика ЕС включает три независимых трека: визовые ограничения против российских граждан, экономические санкции против ряда российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также ограничительные меры в отношении Крыма.

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