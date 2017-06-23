Посольство Катара в Москве подтвердило упрощение порядка выдачи виз

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Посольство Катара в Москве подтвердило облегчение процедуры выдачи виз для граждан России. Об этом говорится в поступившем в пятницу в ТАСС заявлении диппредставительства.

В соответствии с облегченной процедурой россияне смогут получить визу в аэропорту по прибытии в столицу эмирата Доху. Как отмечается в документе, решение принято в рамках усилий по укреплению отношений между двумя странами.

Стоимость оформления визы в аэропорту составит 100 катарских риалов (около $27). Для получения визы необходим паспорт, действующий как минимум полгода после прибытия, бронь гостиницы, не менее $1,5 тысячи и обратный билет.