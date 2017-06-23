ВС Латвии: российские военные корабли замечены у латвийской границы

"Метровагонмаш" опроверг информацию о возгорании поезда "Москва" на линииПроисшествия 23 июня, 15:24
Тренер: хоккеист Костин не будет иметь проблем на маленьких площадках в Северной АмерикеСпорт 23 июня, 15:12
Лавров: РФ не намерена оккупировать Белоруссию под предлогом проведения военных ученийПолитика 23 июня, 15:11
NYT: работники Uber просят вернуть прежнего гендиректораЭкономика и бизнес 23 июня, 15:08
Лавров: Россия "не ревнует" Белоруссию к ЕвросоюзуПолитика 23 июня, 15:07
Президентская библиотека сохранит для истории материалы о подготовке к ЧМ-2018 в РоссииСпорт 23 июня, 15:06
Малафеев: сборной России не нужно выдумывать сложную тактику на матч с мексиканцамиСпорт 23 июня, 14:59
В СФ подготовят предложения по ограничению количества детей в приемных семьяхОбщество 23 июня, 14:58
Посольство Катара в Москве подтвердило упрощение порядка выдачи визМеждународная панорама 23 июня, 14:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИГА, 23 июня. /ТАСС/. Российский десантный корабль и судно-буксир замечены в пятницу вблизи границы Латвии. С таким утверждением выступили Национальные вооруженные силы (НВС) страны.
"В латвийской эксклюзивной экономической зоне в 13 морских милях от территориальных вод Военно-морские силы 23 июня идентифицировали десантный корабль "Евгений Кочешков" Вооруженных сил России", - сказано в сообщении НВС на странице в Twitter.
LV ekskl. ekonom. zonā 13 j.j. no teritoriālās jūras Bruņotie spēki 23.06. identificēja Krievijas BS desantkuģi YEVGENIY KOCHESHOV.— NBS (@Latvijas_armija) 23 июня 2017 г.
LV ekskl. ekonom. zonā 6 j.j no teritoriālās jūras bruņotie spēki 23.06. identificēja Krievijas BS velkoni VIKTOR KONETSKY.— NBS (@Latvijas_armija) 23 июня 2017 г.
Кроме того, в шести морских милях от территориальных вод республики был замечен российский буксир "Виктор Конецкий", утверждают латвийские военные.
По версии министерства обороны этой балтийской страны, российские военные самолеты и корабли в прошлом году приближались к ее границам 209 раз, в 2015 году - более 270 раз, а в 2014 году - свыше 250 раз.
Российские власти ранее неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.