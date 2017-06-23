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ВС Латвии: российские военные корабли замечены у латвийской границы

Международная панорама
23 июня, 15:05 UTC+3 РИГА РИГА 23, июня. /ТАСС

Как утверждают латвийские военные, вблизи границы замечены десантный корабль "Евгений Кочешков" и буксир "Виктор Конецкий"

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РИГА, 23 июня. /ТАСС/. Российский десантный корабль и судно-буксир замечены в пятницу вблизи границы Латвии. С таким утверждением выступили Национальные вооруженные силы (НВС) страны.

"В латвийской эксклюзивной экономической зоне в 13 морских милях от территориальных вод Военно-морские силы 23 июня идентифицировали десантный корабль "Евгений Кочешков" Вооруженных сил России", - сказано в сообщении НВС на странице в Twitter.

Кроме того, в шести морских милях от территориальных вод республики был замечен российский буксир "Виктор Конецкий", утверждают латвийские военные.

По версии министерства обороны этой балтийской страны, российские военные самолеты и корабли в прошлом году приближались к ее границам 209 раз, в 2015 году - более 270 раз, а в 2014 году - свыше 250 раз.

Российские власти ранее неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.

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