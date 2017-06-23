WP: Обама планировал внедрить хакерское ПО в российскую инфраструктуру

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Бывший президент США Барак Обама планировал внедрить вредоносное программное обеспечение (ПО) в российскую инфраструктуру в связи с тем, что Москва якобы причастна к взлому серверов Национального комитета Демократической партии и вмешательству в прошлогодние президентские выборы. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на бывших и нынешних представителей вашингтонской администрации.

По их сведениям, Обама одобрил внедрение в российскую инфраструктуру, характер которой не уточняется, вредоносного ПО, которое представляло собой "цифровой эквивалент бомбы". Оно должно было "сдетонировать" в случае обострения отношений с Москвой. План тайной операции по подготовке кибератаки находился в стадии разработки в момент ухода Обамы с поста президента в январе этого года. Как отмечает The Washington Post, его реализация зависит от администрации президента США Дональда Трампа.

В прошлом году Обама в интервью Общественному радио США (NPR) сказал, что США примут меру против попыток других стран повлиять на американскую избирательную систему. "Несомненно, против любых попыток иностранных правительств повлиять на неприкосновенность наших выборов мы должны принимать меры, и мы примем их в том месте и в то время, когда сами пожелаем", - отметил он.

В конце 2016 года США ввели санкции против разведслужб и ряда частных лиц из РФ, обвинив их во "вмешательстве в выборы", а также объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых Обама назвал "работниками российской разведки".