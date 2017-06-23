Медведчук: задержание главреда "Страны" - циничное преследование инакомыслия

КИЕВ, 23 июня. /ТАСС/. Действующая власть на Украине цинично преследует инакомыслие и последовательно уничтожает оппозицию в стране. Об этом заявил в пятницу лидер общественного движения "Украинский выбор - Право народа" Виктор Медведчук, комментируя задержание главного редактора издания "Страна" Игоря Гужвы.

"Демонстрирующие свою подчеркнуто прозападную позицию украинские чиновники, возможно, забыли слова первого американского президента Джорджа Вашингтона: "без свободы слова нас можно вести немыми и тихими, как овец на убой". Или же хорошо их помнят и принимают как руководство к действию", - написал Медведчук в Facebook.

По словам политика, коллектив издания и сам Гужва уверены, что дело против главреда сфабриковано. Такого же мнения, подчеркнул Медведчук, придерживается Национальный союз журналистов Украины, который назвал инцидент "чрезвычайной ситуацией". Союз при этом отметил высокие рейтинги издания, которое "позволяет себе системно критиковать чиновников".

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган ранее сообщила, что Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) предъявила обвинение в вымогательстве главному редактору интернет-издания "Страна" Игорю Гужве, что грозит лишением свободы до 10 лет и конфискацией имущества.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры, предъявлено обвинение редактору интернет-издания "Страна" и еще одному задержанному по его делу, готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения. "Расследование установило, что руководитель интернет-издания, действуя в сговоре с лицом, которое представлялось его личным помощником, требовал у депутата парламента денежные средства в размере 20 тысяч долларов за неразглашение в СМИ сведений о его личной жизни и политической деятельности", - сообщила ГПУ.