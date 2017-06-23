Адвокат: главреда "Страны" перевели в изолятор без предъявления обвинений

КИЕВ, 23 июня. /ТАСС/. Задержанный главный редактор интернет-издания "Страна" Игорь Гужва переведен в изолятор временного содержания, который находится на Подоле в Киеве. Об этом сообщила в пятницу экс-министр юстиции Украины, адвокат Елена Лукаш.

"С 20:00 (мск) вчерашнего вечера без еды, сна и отдыха. Игоря Гужву продолжают удерживать в городской полиции на Владимирской, 15. Это - пытки. Отпечатки пальцев и ДНК сданы", - написала она в Facebook.

По словам адвоката, в пятницу примерно в 15:00 мск Гужву перевели в изолятор. При этом Лукаш уточнила, что на тот момент обвинения главреду "Страна" так и не были предъявлены.

Известный украинский юрист, депутат Верховной рады Юрий Мирошниченко считает, что задержание Игоря Гужвы произошло с нарушением украинского законодательства. "Действия, связанные с задержанием, нарушали Уголовный процессуальный кодекс. Игорю Гужве не были обеспечены все процессуальные права, гарантированные украинским законодательством. Мы не увидели никакой доказательной базы, которая ставила бы этот вопрос за рамки политически мотивированных дел", - подчеркнул Мирошниченко.

При этом ранее в пресс-службе Генпрокуратуры заявляли, что Игорю Гужве и еще одному задержанному по его делу все же предъявлено обвинение, а в настоящее вонмя готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Там отметили, что расследование установило, что Гужва "действуя в сговоре с лицом, которое представлялось его личным помощником, требовал у депутата парламента денежные средства в размере 20 тысяч долларов за неразглашение в СМИ сведений о его личной жизни и политической деятельности".

В свою очередь Мирошниченко обратил внимание на то, что у него вызывает вопрос "можно ли говорить о категории "взятка", когда речь идет не о должностном лице, а о журналисте".