Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Адвокат: главреда "Страны" перевели в изолятор без предъявления обвинений

Международная панорама
23 июня, 17:30 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 23, июня. /ТАСС

Как сообщила адвокат Елена Лукаш, Игорь Гужва находится "с 20:00 вчерашнего вечера без еды, сна и отдыха"

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 23 июня. /ТАСС/. Задержанный главный редактор интернет-издания "Страна" Игорь Гужва переведен в изолятор временного содержания, который находится на Подоле в Киеве. Об этом сообщила в пятницу экс-министр юстиции Украины, адвокат Елена Лукаш.

"С 20:00 (мск) вчерашнего вечера без еды, сна и отдыха. Игоря Гужву продолжают удерживать в городской полиции на Владимирской, 15. Это - пытки. Отпечатки пальцев и ДНК сданы", - написала она в Facebook.

По словам адвоката, в пятницу примерно в 15:00 мск Гужву перевели в изолятор. При этом Лукаш уточнила, что на тот момент обвинения главреду "Страна" так и не были предъявлены.

Известный украинский юрист, депутат Верховной рады Юрий Мирошниченко считает, что задержание Игоря Гужвы произошло с нарушением украинского законодательства. "Действия, связанные с задержанием, нарушали Уголовный процессуальный кодекс. Игорю Гужве не были обеспечены все процессуальные права, гарантированные украинским законодательством. Мы не увидели никакой доказательной базы, которая ставила бы этот вопрос за рамки политически мотивированных дел", - подчеркнул Мирошниченко.

При этом ранее в пресс-службе Генпрокуратуры заявляли, что Игорю Гужве и еще одному задержанному по его делу все же предъявлено обвинение, а в настоящее вонмя готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Там отметили, что расследование установило, что Гужва "действуя в сговоре с лицом, которое представлялось его личным помощником, требовал у депутата парламента денежные средства в размере 20 тысяч долларов за неразглашение в СМИ сведений о его личной жизни и политической деятельности".

В свою очередь Мирошниченко обратил внимание на то, что у него вызывает вопрос "можно ли говорить о категории "взятка", когда речь идет не о должностном лице, а о журналисте".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: Путин под дождем, Елизавета II в парламенте и Темер в Большом театре
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экспертиза установила, что водитель могла предотвратить наезд на мальчика в Балашихе
2
WP: Обама планировал внедрить хакерское ПО в российскую инфраструктуру
3
СК возбудил дело о халатности после смерти 11 младенцев в перинатальном центре в Брянске
4
Полиция не проводила экспертизу на наличие алкоголя в крови погибшего в Балашихе мальчика
5
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
6
Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о курортном сборе
7
Азаров: ухудшение ситуации на Украине стало причиной инициативы об импичменте Порошенко
Темы дня
Загрузка...
Реклама