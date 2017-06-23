WP: юристы Трампа пытаются контролировать его деятельность в Twitter по делу РФ

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Советники и юристы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа пытаются контролировать его активность в Twitter, связанную с комментированием процесса расследования по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российской стороны повлиять на американские выборы 2016 года. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post (WP).

По совету помощников глава государства каждое утро, примерно в 06:30 по местному времени (13:30 мск), обсуждает со своим личным адвокатом Марком Касовицем и его командой опубликованные в СМИ сведения о ходе расследования. Цель таких бесед состоит в том, чтобы хозяин Белого дома высказывал адвокатам свое разочарование статьями, получал от них юридическую поддержку, а также не писал в Twitter лишней информации, которая может быть использована против него спецпрокурором Робертом Мюллером, занимающимся расследованием предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы.

Однако, продолжает издание, этот план не очень эффективен. Трамп часто в сети микроблогов критикует данное расследование, которое называет "охотой на ведьм". Один из советников Белого дома, с которым побеседовали сотрудники WP, просто рассмеялся, когда его спросили, помогают ли утренние консультации с юристами президенту удержаться от того, чтобы не написать лишнее в Twitter.

ФБР США ведет разбирательство по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельные расследования ведут спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором для изучения предполагаемого вмешательства РФ в выборы. Это решение поддержали многие республиканцы и демократы в Конгрессе.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно называли беспочвенными подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также отвергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.