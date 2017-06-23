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Телеканал Al Jazeera назвал требование о его закрытии попыткой подавить свободу слова

Международная панорама
23 июня, 17:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Сотрудники СМИ заявили о своем праве "заниматься профессиональной журналистикой, не поддаваясь давлению со стороны любого правительства или власти"

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Катарская телекомпания Al Jazeera назвала попыткой подавления свободы слова требование о ее закрытии, которое выдвинула властям Катара группа арабских стран.

"Мы, сотрудники телесети, считаем, что любая попытка закрыть Al Jazeera является ничем иным, как попыткой заглушить свободу выражения мнений в регионе и ограничить право людей на информацию и их право на то, чтобы быть услышанными", - говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы телекомпании.

"Мы заявляем о нашем праве заниматься профессиональной журналистикой, не поддаваясь давлению со стороны любого правительства или власти", - подчеркивается в документе.

Арабские страны, в том числе Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн, ранее разорвавшие дипломатические отношения с Катаром, предъявили этой стране список требований из 13 пунктов, сообщило в пятницу агентство Associated Press (AP).

Среди них были названы разрыв дипломатических отношений с Ираном, закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в стране.

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