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ABC: Джонни Депп попал в поле зрения Секретной службы США за высказывания о Трампе

Международная панорама
23 июня, 18:58 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 23, июня. /ТАСС

Поводом для этого стал вопрос, который актер задал на музыкальном фестивале в Гластонбери: "А когда в последний раз актер убивал президента?"

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Джонни Депп

Джонни Депп

© EPA/FRANCK ROBICHON

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Секретная Служба США, одной из задач которой является охрана президента Дональда Трампа, внимательно отслеживает всю информацию о возможных угрозах жизни главы Белого дома, появляющуюся в прессе и соцсетях. Как сообщила в пятницу телекомпания ABC, об этом говорится в поступившем к ней заявлении ведомства в ответ на просьбу прокомментировать высказывания известного американского киноактера Джонни Деппа на музыкальном фестивале в Гластонбери (Великобритания), где он упомянул об убийстве президента.

"Мы внимательно отслеживаем информацию по открытым источникам, в том числе и в соцсетях, и мы оцениваем возможные угрозы, - говорится в заявлении Секретной службы. - По соображениям безопасности мы не можем обсуждать конкретно или в общем плане средства и методы, используемые нами при выполнении задач по охране".

В ходе встречи со зрителями в Гластонбери после упоминания имени Трампа Депп задал провокационный вопрос: "А когда в последний раз актер убивал президента?" "Я хотел бы внести ясность, что я не являюсь актером. Я лгу, чтобы зарабатывать на жизнь", - добавил он.

Вероятно, Депп имел в виду убийство 16-го президента США Авраама Линкольнаа 14 апреля 1865 года в Вашингтоне на спектакле "Наш американский кузен". Линкольн был ранен выстрелом в голову из пистолета актером Джоном Уилксом Бутом.

В конце мая американский фотограф Тайлер Шилдс, известный своими провокационными работами, опубликовал снимок с актрисой Кэти Гриффин, держащей в руке окровавленную маску, которая напоминала голову президента Трампа. Фото спровоцировало бурную негативную реакцию в СМИ и социальных сетях.

Телеканал CNN, где Гриффин традиционно выступала в качестве одной из ведущих трансляции праздничных новогодних мероприятий, назвал снимок отвратительным и непристойным и разорвал контракт с актрисой.

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