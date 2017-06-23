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Белый дом считает, что коллеги Джонни Деппа осудят его высказывания об убийстве президента

Международная панорама
23 июня, 20:04 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 23, июня. /ТАСС

Там подчеркнули, что Дональд Трамп осуждает насилие во всех его формах, и печально, что актер не следует его примеру

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ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Белый дом надеется, что коллеги американского киноактера Джонни Деппа выступят против его высказываний об убийстве президента США. Так в пресс-службе главы государства Дональда Трампа прокомментировали в пятницу высказывания голливудской звезды.

В Белом доме "надеются, что коллеги Деппа выскажутся против такого рода риторики таким же решительным образом, как если бы она была направлена против" члена Демократической партии, говорится в распространенном заявлении. "Президент Трамп осуждает насилие во всех его формах, и печально, что такие люди как Джонни Депп не следуют его примеру", - подчеркнули в пресс-службе.

Высказывания киноактера прокомментировала и Секретная служба США, одной из задач которой является охрана Трампа. Она пояснила, что внимательно отслеживает всю информацию о возможных угрозах жизни хозяина Белого дома, появляющуюся в прессе и соцсетях.

В ходе встречи со зрителями в Гластонбери после упоминания имени Трампа Депп задал провокационный вопрос: "А когда в последний раз актер убивал президента?" "Я хотел бы внести ясность, что я не являюсь актером. Я лгу, чтобы зарабатывать на жизнь", - добавил он.

14 апреля 1865 года в Вашингтоне на спектакле "Наш американский кузен" актер Джон Уилкс Бут застрелил 16-го президента США Авраама Линкольна.

В конце мая американский фотограф Тайлер Шилдс, известный своими провокационными работами, опубликовал снимок с актрисой Кэти Гриффин, держащей в руке окровавленную маску, которая напоминала голову президента Трампа.

Фото спровоцировало негативную реакцию в СМИ и социальных сетях. Телеканал CNN, где Гриффин традиционно выступала в качестве одной из ведущих трансляции праздничных новогодних мероприятий, назвал снимок "отвратительным и непристойным" и разорвал контракт с актрисой.

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