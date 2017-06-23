Fox: Трамп планирует созвать в США саммит с участием лидеров арабских стран

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НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность организации в Соединенных Штатах саммита лидеров арабских государств, в ходе которого он намерен призвать их оставить в стороне разногласия и объединить усилия для борьбы с терроризмом. Об этом сообщила в пятницу телекомпания Fox News.
По данным ее источника в Белом доме, Трамп хочет организовать встречу по образу и подобию саммита 1978 года в загородной резиденции президента США в Кэмп-Дэвиде неподалеку от Вашингтона, по итогам которого между Израилем и Египтом было заключено предварительное соглашение, ставшее основой договора о мире между двумя государствами.
Президент хочет собрать за одним столом арабских лидеров в момент серьезного обострения отношений между Катаром и рядом ближневосточных стран, чтобы убедить их объединиться ради стабильности в регионе, отметил источник в Белом доме. "Сейчас настал момент для Кэмп-Дэвида, - приводит Fox News слова неназванного представителя Белого дома. - Мы не видели ничего похожего уже 40 лет, и сейчас президент хочет осуществить это".
При этом источник отметил, что Трамп не желает ставить во главу угла на планируемом саммите исключительно вопрос отношений с Катаром. "Президент хочет собрать всех ключевых игроков [ближневосточного региона] в Вашингтоне, - отметил представитель Белого дома. - Они должны отмежеваться от таких организаций, как "Братья-мусульмане", во имя стабильности Ближнего Востока". "Это касается не только катарских элементов, спонсирующих "Братьев-мусульман", но и отказа от поддержки экстремизма в целом", - добавил он.
Хотя бы предполагаемую дату возможного саммита источник Fox News не назвал, заявив, что дискуссии на эту тему продолжаются.
5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Государства, разорвавшие с эмиратом дипотношения, выдвинули Дохе 13 условий для восстановления связей, для чего отвели 10 дней. По имеющимся сведениям, среди них - понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в стране.