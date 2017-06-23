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В Сенате США начали расследование в отношении экс-министра юстиции

Международная панорама
23 июня, 22:29 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 23, июня. /ТАСС

Расследование должно установить, действительно ли Лоретта Линч пыталась заверить помощников кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон в благосклонности к ней со стороны ФБР

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ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Юридический комитет Сената Конгресса США в пятницу официально приступил к расследованию в отношении бывшего министра юстиции и генерального прокурора Лоретты Линч с целью установить, действительно ли она пыталась заверить помощников кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон в благосклонности к ней со стороны ФБР. Соответствующие письма за подписью председателя комитета республиканца Чарльза Грассли и старшего демократа Дайэнн Файнстайн были опубликованы на комитетском сайте.

Ранее газета The Washington Post сообщила о том, что расследование ФБР, связанное с использованием Клинтон своего личного почтового сервера в период работы госсекретарем, было остановлено в июле прошлого года из-за "сомнительного документа российской разведки". В этом документе, подлинность которого не установлена, содержался анализ переписки экс-председателя Национального комитета Демократической партии [НКДП] США Дебби Вассерман-Шульц и сотрудника фонда "Открытое общество" [известного финансиста и инвестора Джорджа Сороса] Леонардо Бернардо. Они обсуждали сказанные в частной беседе слова Линч о том, что она не позволит далеко зайти расследованию ФБР в отношении Клинтон.

В письме, адресованном Линч, сенаторы просят ее уточнить, обсуждал ли с ней "кто-либо из ФБР эти электронные письма, записки или доклады, о которых идет речь в сообщениях СМИ". "В период вашего пребывания в Министерстве юстиции, связывались ли вы с Дебби Вассерман- Шульц, ее сотрудниками, помощниками или с действующими и бывшими представителями НКДП насчет расследования в отношении писем Клинтон", - спрашивают законодатели.

Свои подписи под письмом также поставили глава подкомитета по борьбе с преступностью и терроризмом Линдси Грэм и старший демократ подкомитета Шелдон Уайтхаус. Таким образом, начало расследования поддержали представители обеих партий.

Как стало недавно известно, Линч добивалась от подчиненного ей ФБР того, чтобы оно не называло свои действия в отношении Клинтон расследованием. Это признал бывший директор Бюро Джеймс Коми, выступая 8 июня в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США на слушаниях, посвященных рассмотрению утверждений о вмешательстве России в ход прошлогодних президентских выборов.

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