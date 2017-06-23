Колумбийская группировка освободила двух похищенных журналистов

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Колумбийская леворадикальная вооруженная группировка "Армия национального освобождения" (АНО) заявила в пятницу об освобождении двух похищенных ее боевиками голландских журналистов, передает Agence France-Presse.
"Мы заявляем, что два иностранца, которых АНО взяла в плен в неподалеку от реки Кататумбо, освобождены, они в отличном состоянии", - цитирует агентство заявление группировки, распространенное в Twitter.
О похищении двух голландских журналистов, сотрудников телепрограммы "Пропавшие", во вторник заявила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК). Инцидент произошел на севере Колумбии, в муниципалитете Эль-Тарра на границе с Венесуэлой, где действуют повстанческие группировки и процветает различная незаконная деятельность, в том числе наркоторговля.
Телепрограмма "Пропавшие" занимается воссоединением родственников, давно потерявших связь. В Колумбии журналисты занимались поисками матери человека, который был усыновлен голландцами.