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СМИ: саудовские силовики предотвратили теракт в священном для мусульман городе Мекка

Международная панорама
23 июня, 22:45 UTC+3 МОСКВА 23, июня. /ТАСС

При попытке задержания боевики оказали ожесточенное сопротивление, один из них подорвал себя

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Силы безопасности Саудовской Аравии предотвратили в пятницу нападение на Заповедную мечеть в Мекке, где хранится главная святыня ислама - Кааба. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление МВД королевства.

По имеющейся информации, саудовские силовики раскрыли местоположение штаб-квартиры террористической ячейки в районе Аджьяд вблизи от главной мечети Мекки. При попытке задержания боевики оказали ожесточенное сопротивление, один из них подорвал себя. В результате 11 человек получили ранения, из них пятеро - сотрудники сил безопасности.

В общей сложности МВД удалось вычислить две группировки, действующие в Мекке, еще одну в Джидде на побережье Красного моря. В ходе рейдов задержано пять подозреваемых в террористической деятельности, из них одна женщина. В ведомстве не уточняют к какой из действующих в королевстве группировок они принадлежат, ведется расследование.

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