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Иванка Трамп с мужем согласились посетить Китай

Международная панорама
23 июня, 23:19 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 23, июня. /ТАСС

О том, что дочь и зять президента США приглашены в Китай, стало известно во вторник

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ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Дочь и зять президента США Дональда Трампа Иванка Трамп и Джаред Кушнер согласились посетить Китай. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер подтвердил это в пятницу на брифинге для журналистов.

"Мы слышали, что Иванка и Джаред приняли приглашение посетить Китай до конца текущего года", - сказал один из журналистов, задавая вопрос. "Они это сделали", - кратко отреагировал Спайсер.

О том, что дочь и зять Трампа приглашены в Китай, пресса в США пишет со вторника. Оба они не только находятся в близком родстве с президентом страны, но и официально числятся его советниками.

В комментариях высказывается предположение, что их поездка может проложить путь к визиту в Китай самого руководителя американской администрации.

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Персоны
Спайсер, Шон Трамп, Дональд
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