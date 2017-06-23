Саммит ЕС: второй день не принес практических решений по миграции, Brexit и экономике

БРЮССЕЛЬ, 23 июня. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина, Денис Дубровин/. Второй день завершившегося в пятницу саммита Евросоюза был посвящен технической дискуссии по трем основным темам: ситуации в сфере миграции и связанной с ней проблеме радикализации европейцев, переговорах о выходе Великобритании из ЕС (Brexit) и вопросах экономики и международной торговле. Ни по одной из них на саммите не принято практических решений - лидеры ЕС констатировали прогресс и пообещали продолжить работу, что нашло отражение в итоговом заявлении саммита.

Неприятный Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представит в понедельник в Палате общин британского парламента практические предложения по защите прав граждан Евросоюза в королевстве после его выхода из состава сообщества. Об этом заявил глава Европейского совета Дональд Туск в пятницу по итогам саммита ЕС.

"Тереза Мэй проинформировала, что в понедельник представит предложения по защите прав граждан ЕС", - сказал он.

"В понедельник я опубликую все свои предложения и буду ожидать достижения соглашения (по Brexit) как можно скорее", - подтвердила на пресс-конференции британский премьер. "Это честное и серьезное предложение, которое дает 3 млн гражданам ЕС в Великобритании уверенность в своем будущем. И мы хотим такую же определенность для более чем миллиона британцев, проживающих в ЕС", - добавила она.

Мэй назвала "продуктивным начало переговоров по Brexit", подчеркнув, что Лондон намерен "гарантировать права гражданам ЕС". "Я хочу, чтобы все граждане ЕС в Великобритании знали, что никому не придется уезжать", - сказала она, отметив, что "люди продолжат жить своей жизнью, как и до этого".

Британское правительство во главе с Мэй предложило на саммите в Брюсселе создать для европейцев новый статус, который даст право на доступ к образованию, системе здравоохранения, пенсиям и пособиям после Brexit. При этом, согласно проекту, речь идет об обоюдном предложении, которое также защитит британских подданных, живущих в странах ЕС. Защита прав 3,2 млн проживающих в Великобритании граждан ЕС и 1,2 млн британцев, живущих в ЕС, рассматривается Лондоном и Брюсселем в качестве вопроса, который должен быть решен в первую очередь в ходе двухсторонних контактов.

Сами переговоры должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у национальных парламентов будет полгода для того, чтобы ратифицировать достигнутую сделку.

ЕС уже недоволен

В то же канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила после саммита, что предложенных Лондоном гарантий для европейцев, остающихся жить в Великобритании после Brexit, недостаточно.

Лондон пока не предоставил Брюсселю достаточных гарантий того, что граждане ЕС смогут легально остаться в Великобритании после выхода королевства из состава объединения, сказала она. "Это хорошее начало, но не прорыв, мягко говоря", - сказала она, комментируя инициативу британского правительства.

По ее словам, в четверг в Брюсселе "была первая и пока еще очень поверхностная дискуссия о том, что люди после многих лет пребывания смогут легально остаться в Великобритании". Она подчеркнула, что "если не будет гарантий свободы передвижения, то это должно будет иметь последствия для будущих отношений Великобритании с 27 странами [ЕС]".

В то же время канцлер отметила, что обе стороны переговоров заинтересованы продолжать консультации в атмосфере взаимопонимания.

Долгий миграционный кризис

По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, миграционный кризис в Европе, связанный с наплывом беженцев из неблагополучных стран Азии и Африки, будет долгосрочным и потребует более активных скоординированных мер со стороны государств Евросоюза.

"Мы говорили [на саммите] также и о миграционном кризисе, и это далеко не дело нескольких стран - это общий для всех нас вызов. Хочу заявить здесь еще раз, что решения, принятые [по вопросам приема беженцев] канцлером Германии Ангелой Меркель, были смелыми, и я надеюсь, что нам не придется снова говорить об этом в дальнейшем. Я, со своей стороны, сделаю все для этого, поскольку общий вызов требует общих ответов", - сказал французский президент.

Как подчеркнул Макрон, проблема мигрантов в Европе будет иметь затяжной характер. "Кризис, который мы переживаем сейчас в миграционном плане, не будет преходящим кризисом. Это долгосрочный вызов, и ответ на него не может быть иным, кроме как долгосрочная стабилизация на Ближнем и Среднем Востоке, в Африке", - указал он.

Французский лидер также призвал четко разграничивать понятия экономических мигрантов и беженцев, подчеркнув, что предоставление приюта последним - моральный долг Европы. "Мы должны принимать беженцев, поскольку это наша традиция и наша честь. Беженцы - это не какие-нибудь экономические мигранты. Они бегут из своих стран ради своей свободы, поскольку их страны охвачены войной, или делая собственный политический выбор", - сказал Макрон.

Все страны ЕС обязаны в связи с этим действовать солидарно и координировать свои меры по приему беженцев. "Мы должны проявить солидарность, когда один из наших соседей сталкивается с массовым наплывом мигрантов. Сегодня было решено ускорить наши процедуры обработки запросов на предоставление убежища, укрепить средства по контролю за внешними границами ЕС, что является большим шагом вперед", - отметил Макрон.

Жадность европейцев

Страны ЕС в этом году недодали средств в Европейский трастовый фонд для Африки, направленный на борьбу с причинами экономической миграции, более чем €1,7 млрд, заявил в пятницу глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции после саммита ЕС. Он напомнил, что в прошлом году на саммите в Валлетте лидеры ЕС договорились, что €1,8 млрд в этот фонд внесет Еврокомиссия из бюджета ЕС, и еще €1,8 млрд - все остальные страны Евросоюза и государства-партнеры из своих национальных бюджетов.

"Всего должно было получиться €3,6 млрд. Наши страны-члены, естественно, этого не выполнили, и Еврокомиссия была вынуждена увеличить свой вклад до €2,6 млрд. К настоящему моменту государства ЕС пообещали внести €200 млн, а реально заплатили лишь 89 млн. При этом [не входящие в ЕС] Норвегия и Швейцария внесли больше, чем три четверти государств ЕС", - сказал Юнкер.

"Это совершенно неприемлемо, и я призываю коллег сделать намного больше", - сказал он.

После спада миграционного кризиса в 2016 году, который был связан с прекращением Турцией пропуска мигрантов в Европу по условиям сделки Анкары и Брюсселя, с начала этого года число прибывающих мигрантов вновь начало быстро расти. Сейчас на первое место снова вышел Средиземноморский маршрут - мигранты со всей Африки используют никем не контролируемую территорию Ливии как перевалочный пункт для отправки морем в Италию.

В последние годы правления Муаммара Каддафи властям удалось немного снизить их приток, а в 2010 году страна законодательно внесла незаконную миграцию в разряд уголовных преступлений. Однако после свержения властей поток нелегалов, стремящихся попасть в европейские страны, нарастал в геометрической прогрессии.

По данным МВД Италии, с 1 января 2017 года более 65 тысяч мигрантов и беженцев прибыли в Италию, что на 17% превышает показатель аналогичного периода 2016 года.