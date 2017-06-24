Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: юристы Трампа подадут иск на экс-главу ФБР на следующей неделе в минюст и Сенат

Международная панорама
24 июня, 0:01 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 23, июня. /ТАСС

Составлением исковой жалобы занимается адвокат американского лидера Марк Касовиц

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп планирует на следующей неделе подать исковую жалобу на уволенного им директора ФБР Джеймса Коми в связи с тем, что тот сообщил постороннему лицу содержание конфиденциальных встреч и разговоров с главой государства. Об этом проинформировала в пятницу газета Washington Examiner со ссылкой на собственные источники.

Жалобу предполагается направить на рассмотрение в аппарат генерального инспектора министерства юстиции, выполняющего роль надзорного органа ведомства, и юридический комитет Сената Конгресса США. Составлением исковой жалобы занимается адвокат американского лидера Марк Касовиц. В данный момент юристы работают над тем, чтобы материалы по жалобе были "основательными и детальными", рассказал источник издания.

8 июня, выступая в комитете по разведке Сената Конгресса, Коми признался, что через друга намеренно передал СМИ записку, составленную им после разговора с Трампом в Белом доме 27 января. Бывший глава ФБР заявил, что таким образом он рассчитывал ускорить "назначение (минюстом) спецпрокурора" для координации утверждений о вмешательстве РФ в прошлогодние президентские выборы.

Как заявил после слушаний в Конгрессе адвокат Касовиц, Трамп рассчитывает, что американские компетентные органы дадут правовую оценку утечке секретной информации, организованной экс-директором ФБР. По словам юриста, "совершенно ясно, что в правительстве (США) были и есть те, кто активно пытается подорвать (позиции) нынешней (американской) администрации посредством организации избирательных и незаконных утечек секретной информации". "Коми теперь признал, что является одним из организаторов таких утечек", - отметил Касовиц.

Он прямо обвинил экс-главу ФБР в противозаконном обнародовании двух записок, составленных по итогам встреч с Трампом 27 января и 14 февраля. На одном из этих документов стоял гриф "Секретно", как сам Коми подтвердил на Капитолийском холме.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: Путин под дождем, Елизавета II в парламенте и Темер в Большом театре
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WP: Обама планировал внедрить хакерское ПО в российскую инфраструктуру
2
ФАС подготовит проекты документов об изъятии понятия роуминг из законодательства
3
Минфин Украины подал апелляцию в суд Лондона по делу о долге в $3 млрд перед РФ
4
В Белом доме отказались отвечать на вопрос, хочет ли Трамп встретиться с Путиным
5
Пять человек, включая двоих детей, погибли в аквапарке в Турции от удара током
6
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
7
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
Темы дня
Загрузка...
Реклама