СМИ: юристы Трампа подадут иск на экс-главу ФБР на следующей неделе в минюст и Сенат

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп планирует на следующей неделе подать исковую жалобу на уволенного им директора ФБР Джеймса Коми в связи с тем, что тот сообщил постороннему лицу содержание конфиденциальных встреч и разговоров с главой государства. Об этом проинформировала в пятницу газета Washington Examiner со ссылкой на собственные источники.

Жалобу предполагается направить на рассмотрение в аппарат генерального инспектора министерства юстиции, выполняющего роль надзорного органа ведомства, и юридический комитет Сената Конгресса США. Составлением исковой жалобы занимается адвокат американского лидера Марк Касовиц. В данный момент юристы работают над тем, чтобы материалы по жалобе были "основательными и детальными", рассказал источник издания.

8 июня, выступая в комитете по разведке Сената Конгресса, Коми признался, что через друга намеренно передал СМИ записку, составленную им после разговора с Трампом в Белом доме 27 января. Бывший глава ФБР заявил, что таким образом он рассчитывал ускорить "назначение (минюстом) спецпрокурора" для координации утверждений о вмешательстве РФ в прошлогодние президентские выборы.

Как заявил после слушаний в Конгрессе адвокат Касовиц, Трамп рассчитывает, что американские компетентные органы дадут правовую оценку утечке секретной информации, организованной экс-директором ФБР. По словам юриста, "совершенно ясно, что в правительстве (США) были и есть те, кто активно пытается подорвать (позиции) нынешней (американской) администрации посредством организации избирательных и незаконных утечек секретной информации". "Коми теперь признал, что является одним из организаторов таких утечек", - отметил Касовиц.

Он прямо обвинил экс-главу ФБР в противозаконном обнародовании двух записок, составленных по итогам встреч с Трампом 27 января и 14 февраля. На одном из этих документов стоял гриф "Секретно", как сам Коми подтвердил на Капитолийском холме.