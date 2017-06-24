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Белый дом выразил тревогу по поводу шуток, касающихся безопасности президента США

Международная панорама
24 июня, 1:43 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 24, июня. /ТАСС

Так пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер прокомментировал идущий в Нью-Йорке спектакль, в котором актер, исполняющий роль Юлия Цезаря, загримирован под Дональда Трампа

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Шон Спайсер

Шон Спайсер

© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Белый дом отказывается понимать шутки, касающиеся безопасности президента США Дональда Трампа. Его пресс-секретарь Шон Спайсер подтвердил это на брифинге для журналистов. Он назвал "тревожными" не только сами шутки такого рода, но и "отсутствие возмущения" по их поводу со стороны общественности.

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"Наш президент дает ясно понять, что насилие должно осуждаться во всех его проявлениях", - подчеркнул Спайсер.

Его просили прокомментировать идущий в Нью-Йорке спектакль, в котором актер, исполняющий роль Юлия Цезаря, загримирован под Трампа. По ходу пьесы этого персонажа убивают. Кроме того, на днях известный голливудский актер Джонни Депп на музыкальном фестивале в Великобритании сказал со сцены: "Может, Трампа сюда позовем?... Когда у нас в последний раз актер убивал президента?"

Подобное в американской истории действительно случалось. В 1865 году актер Джон Уилкс Бут застрелил президента Авраама Линкольна в одном из столичных театров.

Спайсер на брифинге сказал, что не знает, в курсе ли президент нью-йоркского представления. При этом он напомнил о на редкость безвкусной шутке актрисы Кэти Гриффин, сфотографировавшейся недавно с "отрезанной головой" Трампа.

И Гриффин, и Депп уже публично извинились за свои действия.

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Персоны
Спайсер, Шон Трамп, Дональд
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