Президент Чили извинилась за действия государства в отношении индейцев мапуче

Генменеджер: клубу НХЛ "Чикаго" было непросто расстаться с ПанаринымСпорт 24 июня, 5:45
"Сент-Луис" выбрал россиянина Костина под 31-м номером на драфте НХЛСпорт 24 июня, 5:34
CNN: в США два самолета "судного дня" были повреждены из-за торнадоПроисшествия 24 июня, 5:05
В Венесуэле сторонники президента попытались прорваться в парламентМеждународная панорама 24 июня, 4:52
Десятки тысяч выпускников празднуют окончание школы на "Алых парусах"Общество 24 июня, 3:22
"Нью-Джерси" выбрал швейцарца Хишира под первым номером на драфте НХЛСпорт 24 июня, 3:05
СМИ: ВСУ обстреляли ДНР по всем основным направлениям в первые часы перемирияМеждународная панорама 24 июня, 2:57
Генменеджер "Коламбуса": Панарин входит в число лучших в НХЛ по игре в большинствеСпорт 24 июня, 2:05
Белый дом выразил тревогу по поводу шуток об убийстве ТрампаМеждународная панорама 24 июня, 1:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Президент Чили Мишель Бачелет в пятницу принесла извинения за дискриминирующую политику государства в отношении индейцев мапуче. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы государства.
"Как страна мы потерпели неудачу. Поэтому сегодня я как президент Республики Чили хочу официально и смиренно попросить прощения у народа мапуче за ошибки и ужасные вещи, которые совершило или допустило государство в наших отношениях с ними и их общинами", - сказала она на мероприятии во дворце правительства. Бачелет признала, что "в течение более полутора веков истории страны этот народ не замечали, их общины дискриминировались, их интересами пренебрегали".
Глава государства также объявила о внедрении "Плана по признанию и развитию региона Араукания", где живет большинство мапуче. Помимо выделения средств, правительство планирует направить в парламент законопроект о создании Министерства по делам коренных народов и придать официальный статус языку мапуче в Араукании.
Кроме того, власти сделают шаг в сторону главного требования мапуче, добивающихся возвращения земель их предков. По словам Бачелет, в ближайшее время будет создана межведомственная комиссия, которая должна будет обновить земельный кадастр, рассмотрев претензии представителей коренных народов.
Заявления Бачелет были сделаны на фоне участившихся в последние годы случаев поджога христианских церквей, объектов инфраструктуры и грузовиков, в которых подозреваются радикальные группировки мапуче. Численность этого народа в Чили в настоящее время составляет около 700 тыс. человек. Они живут преимущественно в бедных районах на юге Чили.