Президент Чили извинилась за действия государства в отношении индейцев мапуче

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Президент Чили Мишель Бачелет в пятницу принесла извинения за дискриминирующую политику государства в отношении индейцев мапуче. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы государства.

"Как страна мы потерпели неудачу. Поэтому сегодня я как президент Республики Чили хочу официально и смиренно попросить прощения у народа мапуче за ошибки и ужасные вещи, которые совершило или допустило государство в наших отношениях с ними и их общинами", - сказала она на мероприятии во дворце правительства. Бачелет признала, что "в течение более полутора веков истории страны этот народ не замечали, их общины дискриминировались, их интересами пренебрегали".

Глава государства также объявила о внедрении "Плана по признанию и развитию региона Араукания", где живет большинство мапуче. Помимо выделения средств, правительство планирует направить в парламент законопроект о создании Министерства по делам коренных народов и придать официальный статус языку мапуче в Араукании.

Кроме того, власти сделают шаг в сторону главного требования мапуче, добивающихся возвращения земель их предков. По словам Бачелет, в ближайшее время будет создана межведомственная комиссия, которая должна будет обновить земельный кадастр, рассмотрев претензии представителей коренных народов.

Заявления Бачелет были сделаны на фоне участившихся в последние годы случаев поджога христианских церквей, объектов инфраструктуры и грузовиков, в которых подозреваются радикальные группировки мапуче. Численность этого народа в Чили в настоящее время составляет около 700 тыс. человек. Они живут преимущественно в бедных районах на юге Чили.