Иванка Трамп даст показания по делу о "краже" дизайна туфель ее компанией

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Дочь президента США Дональда Трампа Иванка, которая является помощницей американского лидера, даст показания в связи с обвинениями в том, что ее компания нарушила авторские права. Соответствующее постановление вынес в пятницу суд в нью-йоркском районе Манхэттен.

Как следует из документа, судья Кэтрин Форест не согласилась с доводами адвокатов Иванки Трамп, которые утверждали, что их клиентка слишком занята, чтобы ответить на вопросы по данному делу. При этом, Форест решила, что дочь президента может дать показания не в Нью-Йорке, а в Вашингтоне, где она в настоящее время проживает. Иванка Трамп должна сделать это до конца октября текущего года.

О том, что дочь президента США обвиняют в плагиате, стало известно в июне 2016 года. Итальянский производитель обуви Aquazzura выступил с утверждением, что дочь Трампа позаимствовала дизайн одной из популярных моделей босоножек от Aquazzura на 10-сантиметровом каблуке стоимостью более $780. Иванка Трамп якобы выпустила практически точно такую же пару обуви под собственной маркой "Hettie" по цене около $150. Ее производителем является компания Marc Fisher Holdings.

Представители Marc Fisher Holdings ранее заявляли, что обвинения со стороны Aquazzura являются беспочвенными и были озвучены итальянской компанией лишь с целью "увеличить собственную популярность".

Иванка Трамп, как и ее супруг Джаред Кушнер, занимает должность помощника американского лидера. До инаугурации отца она выпускала собственные коллекции ювелирных украшений, обуви и аксессуаров. Она активно помогала Трампу вести избирательную кампанию, в том числе принимая участие в агитационных митингах и публичных выступлениях.