Второй за последние дни военнослужащий армии КНДР бежал в Южную Корею

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Военнослужащий армии КНДР пересек границу с Южной Кореей, повторив поступок своего сослуживца, бежавшего в соседнюю страну несколькими днями ранее. Об этом сообщает в субботу южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на командование армии.

"Северокорейский солдат бежал в пятницу около 21:30 в Южную Корею на среднем участке границы. В настоящее время он содержится у нас под стражей, а наши военнослужащие проводят расследование о причинах и обстоятельствах его побега", - информировало командование.

Ранее 13 июня военные Южной Кореи объявляли о бегстве еще одного северокорейского солдата.