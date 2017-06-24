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Второй за последние дни военнослужащий армии КНДР бежал в Южную Корею

Международная панорама
24 июня, 8:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Ранее 13 июня военные Южной Кореи объявляли о бегстве еще одного северокорейского солдата

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МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Военнослужащий армии КНДР пересек границу с Южной Кореей, повторив поступок своего сослуживца, бежавшего в соседнюю страну несколькими днями ранее. Об этом сообщает в субботу южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на командование армии.

"Северокорейский солдат бежал в пятницу около 21:30 в Южную Корею на среднем участке границы. В настоящее время он содержится у нас под стражей, а наши военнослужащие проводят расследование о причинах и обстоятельствах его побега", - информировало командование.

Ранее 13 июня военные Южной Кореи объявляли о бегстве еще одного северокорейского солдата.

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