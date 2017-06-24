МИД Казахстана: встреча в Астане может дополнить повестку в Женеве по борьбе с терроризмом

АСТАНА, 24 июня. /ТАСС/. Международная встреча в Астане по урегулированию ситуации в Сирии может дополнить четвертый трек женевских переговоров о борьбе с терроризмом. Такое мнение высказал министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, выступая в субботу на сессии Еврайзийского медиафорума в Астане.

"Существует три элемента женевского процесса, включая выборы, конституциональную реформу и правительство. Четвертый - это борьба с терроризмом. Астана, наверное, дополнит этот четвертый компонент повестки Женевы", - сказал Абдрахманов.

Министр отметил, что роль ООН в этом вопросе является жизненно важной. "Мы считаем астанинский процесс дополнительным к женевскому процессу. Мы поддерживаем ведущую роль ОНН и спецпредставителя от генерального секретаря ОНН, который возглавляет женевский процесс для нахождения политического решения", - подчеркнул глава МИД Казахстана.

Как ранее сообщили в МИД Казахстана, международная встреча высокого уровня по урегулированию ситуации в Сирии состоится 4-5 июля в Астане. Ожидается, что гаранты режима прекращения боевых действий рассмотрят документы, регламентирующие параметры зон деэскалации в арабской стране, для их последующего утверждения, а также обсудят вопросы обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа и восстановления объектов инфраструктуры.