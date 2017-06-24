Премьер Японии обещал в кратчайшие сроки заключить соглашение о свободной торговле с ЕС

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ТОКИО, 24 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ обещал ускорить процесс подготовки к подписанию договора о свободной торговле со странами Евросоюза. Об этом глава японского правительства заявил в субботу в ходе визита в город Кобе, где он посетил центр регенеративной медицины.
"Эта инициатива, которая поможет распространить зону свободной и справедливой торговли по всему миру. Я намерен приложить все усилия, чтобы ускорить заключительную стадию согласования с целью подписания окончательного соглашения", - приводит его слова агентство Kyodo.
На этой неделе министр иностранных дел Японии Фумио Кисида провел телефонный разговор с европейским комиссаром по вопросам торговли Сесилией Мальмстрём. Стороны обсудили подготовку к встрече руководства Японии и ЕС на саммите G20 в июле.
Япония и ЕС на протяжении нескольких лет ведут переговоры о заключении договора о свободной торговле. Договоренность о запуске механизма консультаций по этой теме была достигнута в Брюсселе в 2011 году. Первый раунд переговоров состоялся в апреле 2013 года. Токио больше всего заинтересован в отмене высоких ввозных пошлин на японские автомобили (10%) и электронные товары (14%).
В подобном соглашении заинтересован и Брюссель. По оценкам экспертов, в случае вступления в силу данного документа экспорт европейских товаров в Японию увеличится примерно на 30%. ЕС же заинтересован в упразднении действующего запрета на получение японских госзаказов иностранными компаниями. Также страны Евросоюза выступают за отмену пошлин на поставки в Японию европейских продуктов, в том числе сыра, вина и макаронных изделий.