Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Премьер Японии обещал в кратчайшие сроки заключить соглашение о свободной торговле с ЕС

Международная панорама
24 июня, 8:48 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 24, июня. /ТАСС

Япония и ЕС на протяжении нескольких лет ведут переговоры о заключении договора о свободной торговле

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 24 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ обещал ускорить процесс подготовки к подписанию договора о свободной торговле со странами Евросоюза. Об этом глава японского правительства заявил в субботу в ходе визита в город Кобе, где он посетил центр регенеративной медицины.

"Эта инициатива, которая поможет распространить зону свободной и справедливой торговли по всему миру. Я намерен приложить все усилия, чтобы ускорить заключительную стадию согласования с целью подписания окончательного соглашения", - приводит его слова агентство Kyodo.

На этой неделе министр иностранных дел Японии Фумио Кисида провел телефонный разговор с европейским комиссаром по вопросам торговли Сесилией Мальмстрём. Стороны обсудили подготовку к встрече руководства Японии и ЕС на саммите G20 в июле.

Япония и ЕС на протяжении нескольких лет ведут переговоры о заключении договора о свободной торговле. Договоренность о запуске механизма консультаций по этой теме была достигнута в Брюсселе в 2011 году. Первый раунд переговоров состоялся в апреле 2013 года. Токио больше всего заинтересован в отмене высоких ввозных пошлин на японские автомобили (10%) и электронные товары (14%).

В подобном соглашении заинтересован и Брюссель. По оценкам экспертов, в случае вступления в силу данного документа экспорт европейских товаров в Японию увеличится примерно на 30%. ЕС же заинтересован в упразднении действующего запрета на получение японских госзаказов иностранными компаниями. Также страны Евросоюза выступают за отмену пошлин на поставки в Японию европейских продуктов, в том числе сыра, вина и макаронных изделий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Абэ, Синдзо
Страны
Япония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: Путин под дождем, Елизавета II в парламенте и Темер в Большом театре
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
CNN: в США два самолета "судного дня" были повреждены из-за торнадо
2
Десятки тысяч выпускников празднуют окончание школы на "Алых парусах"
3
В одном из районов Татарстана выпал снег
4
СМИ: ВСУ обстреляли ДНР по всем основным направлениям в первые часы перемирия
5
Штормовое предупреждение из-за ливней и гроз объявлено в Крыму
6
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
7
Белый дом выразил тревогу по поводу шуток об убийстве Трампа
Темы дня
Загрузка...
Реклама