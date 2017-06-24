WSJ: в администрации США ликвидируют пост спецпредставителя по Афганистану и Пакистану

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НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Руководство Госдепартамента намерено ликвидировать должность специального представителя по Афганистану и Пакистану. Об этом сообщила в пятницу американская газета The Wall Street Journal.
По сведениям источников издания из числа действующих и бывших чиновников, это может произойти в течение суток. Госсекретарь Рекс Тиллерсон, возможно, в будущем учредит новый пост, а у того, кто его займет, будет прежний круг задач, но несколько меньшие полномочия. Не ожидается, что это произойдет в ближайшее время.
До последнего времени исполняющим обязанности спецпредставителя США по Афганистану и Пакистану был Лорел Миллер. Он, как отмечается на сайте внешнеполитического ведомства США, осуществлял "координацию в правительстве с целью выполнения стратегических задач США в регионе, а также взаимодействие с НАТО" и другими ключевыми союзниками.
Ранее в текущем месяце президент США Дональд Трамп наделил главу Пентагона Джеймса Мэттиса полномочиями определять численность американского воинского контингента в Афганистане. Сейчас в Афганистане дислоцированы примерно 8,4 тысячи американских военнослужащих.
В середине мая на слушаниях в Конгрессе США директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Винсент Стюарт заявил о необходимости США и НАТО изменить стратегию по стабилизации ситуации в Афганистане. Если они не сделают это, уверен генерал-лейтенант, то движение "Талибан" (запрещена в РФ - прим. ТАСС) добьется значительного прогресса на поле боя.