Казахстан и ООН разрабатывают кодекс поведения при антитеррористических операциях

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АСТАНА, 24 июня. /ТАСС/. Эксперты ООН вместе с казахстанскими специалистами разрабатывают кодекс поведения при проведении международных антитеррористических операций, чтобы представить его в Совете Безопасности ООН. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов в субботу в ходе Еврайзийского медиафорума в Астане.
"Кодекс поведения при проведении международных антитеррористических операций - это тот документ, который призван объединить усилия сторон, которые реально заинтересованы в борьбе с этой угрозой транснационального, глобального характера. Сейчас эксперты ООН работают вместе с казахстанской делегацией над этим документом. Он будет предложен на суд членов Совета Безопасности ООН", - информировал Абдрахманов.
По его словам, документ будет носить многосторонний характер. "В астанинском кодексе, помимо попыток определить общий деноминатор, будем так говорить, по объединению усилий всех сторон, которые реально заинтересованы в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, мы также попытаемся сделать шаг в сторону того, чтобы во время проведения антитеррористических операций все страны исходили из единой общей позиции", - пояснил глава МИД.
Ранее с предложением к государствам-членам ООН и Совета Безопасности ООН разработать кодекс поведения при проведении международных антитеррористических операций выступил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.