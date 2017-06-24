СМИ: число погибших при взрывах на рынке на северо-западе Пакистана возросло до 57 человек

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МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Число погибших в результате двух взрывов, прогремевших в пятницу на рынке в городе Парачинар на северо-западе Пакистана, возросло до 57 человек, порядка 300 человек получили ранения. Об этом передает телеканал Geo Tv.
Ранее сообщалось о 37 погибших и 150 пострадавших.
Еще один взрыв прогремел в пятницу возле полицейского участка в городе Кветта на северо-западе страны, его жертвами стали 13 человек.