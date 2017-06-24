Украинские подразделения нарушают "хлебное перемирие" с ДНР

ДОНЕЦК, 24 июня. /ТАСС/. Украинские подразделения в субботу десять раз открывали огонь по районам провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), нарушив условия "хлебного перемирия". Об этом сообщили в оперативном командовании ДНР.

"С 00:00 часов зафиксировано десять нарушений. Всего же за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) 50 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам подверглись районы 21 населенного пункта республики", - приводит данные командования Донецкое агентство новостей.

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В оборонном ведомстве добавили, что с украинской стороны была использована артиллерия, танки, минометы, орудия бронемашин и стрелковое оружие. В результате ударов повреждены два многоквартирных дома в Докучаевске, а также обесточено село Васильевка Ясиноватского района.

В пятницу вечером подразделения ВСУ обстреляли Докучаевск, от взрыва одного из снарядов ранение получила мирная жительница.

Соглашение о прекращении огня на линии соприкосновения в Донбассе - так называемое хлебное перемирие на время сбора урожая - было достигнуто участниками контактной группы 21 июня. Перемирие должно продлиться с 00:00 24 июня до 31 августа.