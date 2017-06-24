Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Телекомпания CNN удалила статью про контакты финансиста Скарамуччи с главой РФПИ

Международная панорама
24 июня, 11:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Ранее телекомпания опубликовала материал, в котором утверждалось, что Скарамуччи и Дмитриев встречались на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Поделиться
Материал из 1 страницы
© James Leynse/Corbis via Getty Images

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Телекомпания CNN удалила статью, в которой говорилось о расследовании Сената США в отношении обстоятельств встречи американского финансиста Энтони Скарамуччи с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым, и принесла извинения американскому финансисту.

"22 июня сайт CNN.com опубликовал материал, увязывающий Энтони Скарамуччи с расследованиями в отношении Российского фонда прямых инвестиций. Статья не соответствовала редакционным стандартам CNN и была удалена. Ссылки на статью деактивированы. CNN приносит свои извинения господину Скарамуччи", - говорится в заявлении на сайте компании.

Телекомпания 22 июня опубликовала материал, в котором со ссылкой на источник во фракции демократов в верхней палате Конгресса утверждалось, что Скарамуччи и Дмитриев встречались 16 января 2017 года на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

По словам источника CNN, комитет по разведке Сената интересует, подавал ли Скарамуччи своему собеседнику надежды на скорое смягчение антироссийских санкций, введенных США в связи с событиями на Украине в 2014 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: Путин под дождем, Елизавета II в парламенте и Темер в Большом театре
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Власти Катара считают неприемлемыми и невыполнимыми требования арабских стран
2
CNN: в США два самолета "судного дня" были повреждены из-за торнадо
3
Сборная России по тхэквондо стартует на чемпионате мира в Южной Корее
4
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
5
Скрывшийся с места ДТП на трассе под Сызранью водитель Niva задержан
6
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
7
Боевой акробат: какое будущее у МиГ-35 на зарубежном рынке
Темы дня
Загрузка...
Реклама