Телекомпания CNN удалила статью про контакты финансиста Скарамуччи с главой РФПИ

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Телекомпания CNN удалила статью, в которой говорилось о расследовании Сената США в отношении обстоятельств встречи американского финансиста Энтони Скарамуччи с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым, и принесла извинения американскому финансисту.

"22 июня сайт CNN.com опубликовал материал, увязывающий Энтони Скарамуччи с расследованиями в отношении Российского фонда прямых инвестиций. Статья не соответствовала редакционным стандартам CNN и была удалена. Ссылки на статью деактивированы. CNN приносит свои извинения господину Скарамуччи", - говорится в заявлении на сайте компании.

Телекомпания 22 июня опубликовала материал, в котором со ссылкой на источник во фракции демократов в верхней палате Конгресса утверждалось, что Скарамуччи и Дмитриев встречались 16 января 2017 года на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

По словам источника CNN, комитет по разведке Сената интересует, подавал ли Скарамуччи своему собеседнику надежды на скорое смягчение антироссийских санкций, введенных США в связи с событиями на Украине в 2014 году.