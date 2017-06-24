Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Лондоне временно эвакуируют жильцов многоэтажек с не огнеупорной облицовкой

Международная панорама
24 июня, 13:35 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 24, июня. /ТАСС

Всего эвакуированы около четырех тысяч человек. Их разместили в спортивно-развлекательном комплексе и гостиницах

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 24 июня. /ТАСС/. Около 4 тыс. человек были временно выселены из своих квартир в муниципальном жилом комплексе Chalcots Estate в ночь на субботу в районе Кэмден на севере британской столицы после трагедии в жилом доме Grenfell Tower. Об этом в субботу сообщила газета Sun.

Совет лондонского муниципального округа Кэмден принял это решение в пятницу в связи с тем, что облицовка домов не соответствует требуемому стандарту пожарной безопасности и не является огнеупорной. Использование такого облицовочного материала привело к крупному пожару в жилом доме Grenfell Tower.

Изначально власти Кэмдена информировали, что выселение коснется жителей пяти высотных зданий Chalcots Estate - четырех 22-этажных и одного 18-этажного, однако в итоге эту меру применили лишь к четырем домам. По словам главы местного Совета Кэмдена Джорджии Гулд, "83 человека отказались покинуть свои квартиры".

Люди были размещены в спортивно-развлекательном комплексе, после чего их расселяли в гостиницах, некоторые предпочли остановиться у родственников или друзей. "Никто из чиновников не пришел и не сказал нам, что происходит. Я увидела это по телевизору и уже потом собрала сумку. Сейчас они нам говорят, что мы покинем наши дома на ближайшие две-четыре недели", - цитирует агентство PA 90-летнюю Рене Уильямс, проживающую в одном из домов комплекса с 1968 года.

По данным британского правительства, по меньшей мере 14 многоэтажных домов по всей Великобритании были обшиты легко воспламеняющимся облицовочным материалом. Повышенные меры пожарной безопасности были предприняты британскими властями после крупного пожара в ночь на 14 июня в жилом доме Grenfell Tower, в котором проживали почти 600 человек. Жертвами трагедии стали по меньшей мере 79 человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Пожар в жилом комплексе в Лондоне
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: Путин под дождем, Елизавета II в парламенте и Темер в Большом театре
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин сообщил, что его работа в СВР была связана с нелегальной разведкой
2
Власти Катара считают неприемлемыми и невыполнимыми требования арабских стран
3
Сборная России по тхэквондо стартует на чемпионате мира в Южной Корее
4
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
5
Боевой акробат: какое будущее у МиГ-35 на зарубежном рынке
6
Иванка Трамп даст показания по делу о "краже" дизайна туфель ее компанией
7
CNN: в США два самолета "судного дня" были повреждены из-за торнадо
Темы дня
Загрузка...
Реклама