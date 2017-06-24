Борис Джонсон осудил попытку террористов совершить нападение на Заповедную мечеть в Мекке

Bild: бронзовый призер ЧМ Аого может перейти из "Шальке" в "Краснодар"Спорт 24 июня, 14:12
Ласицкене одержала победу в восьмом турнире подряд, выиграв соревнования в ЖуковскомСпорт 24 июня, 13:50
"Гуляли всю ночь до утра": российские школьники отметили выпускнойОбщество 24 июня, 13:45
Музей в Вашингтоне планирует собрать Библии на более чем 2 тыс. языковКультура 24 июня, 13:45
Власти города: клуб "Сочи" пока официально не снят с ПФЛСпорт 24 июня, 13:45
Тренер сборной Германии Лёв пожелал россиянам выйти в полуфинал Кубка конфедерацийСпорт 24 июня, 13:45
Мутко: российский футбол заинтересован в возвращении "Рубина" в элиту чемпионата страныСпорт 24 июня, 13:45
Горецка: немецкие футболисты хотят выиграть группу и получить дополнительный день отдыхаСпорт 24 июня, 13:36
В Китае в результате схода оползня погибли пять человек, 120 пропали без вестиПроисшествия 24 июня, 13:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 24 июня. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон осудил попытку террористов совершить 23 июня нападение на Заповедную мечеть в Мекке. Об этом в субботу сообщила пресс-служба британского МИД.
"Я осуждаю злонамеренную попытку совершить нападение на Заповедную мечеть в Мекке. Наши мысли с теми, кто пострадал, их семьями, а также со службами охраны правопорядка Саудовской Аравии, которые предотвратили еще большую трагедию. Терроризм не знает ни государственных границ, ни религий. Мы все вместе противостоим ему и вместе мы победим", - сказал Джонсон.
Как сообщил в пятницу телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на заявление МВД Саудовской Аравии, правоохранительные органы королевства предотвратили нападение на Заповедную мечеть в Мекке, где хранится главная святыня ислама - Кааба. Саудовские силовики раскрыли местоположение штаб-квартиры террористической ячейки в районе Аджьяд вблизи от главной мечети Мекки. При попытке задержании боевики оказали сопротивление: 11 человек, в том числе пять силовиков, пострадали.