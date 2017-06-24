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Борис Джонсон осудил попытку террористов совершить нападение на Заповедную мечеть в Мекке

Международная панорама
24 июня, 13:07 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 24, июня. /ТАСС

Накануне правоохранительные органы Саудовской Аравии предотвратили нападение на Заповедную мечеть в Мекке, где хранится главная святыня ислама - Кааба

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ЛОНДОН, 24 июня. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон осудил попытку террористов совершить 23 июня нападение на Заповедную мечеть в Мекке. Об этом в субботу сообщила пресс-служба британского МИД.

"Я осуждаю злонамеренную попытку совершить нападение на Заповедную мечеть в Мекке. Наши мысли с теми, кто пострадал, их семьями, а также со службами охраны правопорядка Саудовской Аравии, которые предотвратили еще большую трагедию. Терроризм не знает ни государственных границ, ни религий. Мы все вместе противостоим ему и вместе мы победим", - сказал Джонсон.

Как сообщил в пятницу телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на заявление МВД Саудовской Аравии, правоохранительные органы королевства предотвратили нападение на Заповедную мечеть в Мекке, где хранится главная святыня ислама - Кааба. Саудовские силовики раскрыли местоположение штаб-квартиры террористической ячейки в районе Аджьяд вблизи от главной мечети Мекки. При попытке задержании боевики оказали сопротивление: 11 человек, в том числе пять силовиков, пострадали.

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