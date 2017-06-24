Фракцию "Республика на марше" в Нацсобрании Франции возглавил Ришар Ферран

ПАРИЖ, 24 июня. /ТАСС/. Ришар Ферран, занимавший пост министра территориального планирования Франции, возглавил фракцию депутатов пропрезидентского движения "Республика на марше" в Национальном собрании. В ходе голосования, состоявшегося в субботу на общем собрании "Республики на марше", 306 депутатов, представляющих это движение в нижней палате парламента, поддержали кандидатуру Феррана, двое воздержались.

"Я благодарю депутатов за оказанное мне доверие, - сказал Ферран. - Как глава фракции я постараюсь воплотить в жизнь обещание политического обновления в рамках работы в парламенте". "Нам необходимо добиться успеха. Французам не нужны намерения, они хотят видеть результаты", - заявил он.

"Дело Феррана"

В мае Ферран, занимавший тогда должность министра территориального планирования, оказался в центре скандала. Газета Canard Enchaine в одном из опубликованных в мае материалов утверждала, что некоммерческая организация Феррана в 2011 году взяла в аренду офис, принадлежавший агентству недвижимости его спутницы, что, по мнению издания, представляло конфликт интересов. Правые и крайне правые политики поддержали эти обвинения.

Сам Ферран отрицал какую-либо свою вину, подчеркивая, что никакие его действия по данным коммерческим операциям не нарушают законов Франции. В начале июня французская прокуратура начала предварительное расследование по делу Феррана.

Парламентские выборы во Франции

Второй тур выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента Франции) состоялся 18 июня. Победу одержало движение "Республика на марше", выступающее единым блоком с центристами из "Демократического движения". В общей сложности они получили 350 из 577 мест и образуют абсолютное парламентское большинство.

Крупнейшей оппозиционной фракцией стали правоцентристы - "Республиканцы", "Союз демократов и независимых" и другие состоящие с ними в альянсе правые партии. Все вместе они получили 137 депутатских мандатов. Крайне правый "Национальный фронт" завоевал лишь восемь кресел и не может формировать собственную фракцию - для этого необходимо минимум 15 депутатов.

Левые партии, в предыдущем созыве имевшие большинство в Нацсобрании, на этот раз потерпели поражение. Бывшая правящая Социалистическая партия в союзе с Левой радикальной партией и "зелеными" получила лишь 44 места, леворадикалы из движения "Неподчинившаяся Франция" вместе с коммунистами формируют отдельную фракцию, завоевав 27 мандатов.