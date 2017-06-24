Times: террорист в Манчестере нашел инструкции по изготовлению бомбы на портале YouTube

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ЛОНДОН, 24 июня. /ТАСС/. Исполнитель теракта в Манчестере Салман Абеди нашел инструкции по изготовлению взрывного устройства на видеохостинге YouTube. Об этом сообщила в субботу британская газета The Times.
По данным издания, 22-летний террорист, подорвавший себя в ночь на 23 мая на крытом стадионе "Манчестер-Арена", ранее просматривал на YouTube видеоролики, в которых объяснялся процесс изготовления бомбы. Он также загружал с других сайтов материалы, в которых было указано, какая именно химическая смесь используется во взрывном устройстве.
The Times отмечает, что через несколько дней после теракта в Манчестере в открытом доступе в социальной сети Facebook и на YouTube находились пошаговые инструкции по изготовлению взрывных устройств на основе пероксида ацетона, вещества, которое использовал Абеди для совершения теракта.
Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел в ночь на 23 мая сразу после завершения концерта американской певицы Арианы Гранде. Жертвами теракта стали 22 человека, 75 пострадали.