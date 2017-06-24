ДНР передала ОБСЕ и СЦКК данные о нарушении Киевом "хлебного перемирия"

ДОНЕЦК, 24 июня. /ТАСС/. Украинские подразделения уже после вступления в силу "хлебного перемирия" 13 раз обстреливали населенные пункты и районы провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), о чем ее власти проинформировали Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и ОБСЕ. Об этом в субботу сообщил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

"Все данные о нарушениях минских договоренностей мы передали представителям ОБСЕ и СЦКК. Мы надеемся, что представители ОБСЕ проведут собственные расследования по данным фактам обстрелов и отметят это в своих отчетах", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

При этом Басурин отметил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки выпустили по ДНР 190 снарядов и мин. Они применяли запрещенную минскими соглашениями 152 и 122-миллиметровую артиллерию, а также танки, минометы и стрелковое оружие.

Участники контактной группы 21 июня согласовали очередное прекращение огня на линии соприкосновения в Донбассе, которое будет действовать с 00:00 24 июня до 31 августа - так называемое хлебное перемирие на время сбора урожая. Несмотря на это обстрелы продолжаются.