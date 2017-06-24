Атамбаев: вопрос об отправке киргизских военных в Сирию в ходе визита в РФ не обсуждался

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Вопрос о возможной отправке киргизских военнослужащих в Сирию не рассматривался во время государственного визита в РФ президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом сам глава киргизского государства заявил в субботу в Казани, подводя итоги своей поездки.

"Во время переговоров этот вопрос не обсуждался, я был очень удивлен, когда его начали муссировать", - процитировал Атамбаева киргизский информационный портал "24.kg". По мнению президента, вопрос возможного присутствия киргизских военных на территории Сирии является "непростым". "Если действительно этот вопрос будет обсуждаться, то нужно единогласное решение всех стран ОДКБ, резолюция ООН", - отметил он.

Президент Киргизии считает, что при таком развитии событий добиться согласия ООН будет достаточно сложно. "Вы знаете, как там относятся ко всем инициативам России, пытаются их заблокировать", - сказал он.

При этом Атамбаев подчеркнул, что в самой республике вопрос отправки военных в Сирию "должен решать парламент". "Если когда-нибудь, наверное уже не при моем президентстве, такой вопрос возникнет, то Кыргызстан должен отправлять не регулярные какие-то части и соединения. Если будут желающие из кадровых военных, которые хотят набраться опыта, заработать, думаю, что это возможно", - сказал он.

Как заявил ранее корреспонденту ТАСС секретарь Совета безопасности Киргизии Темир Джумакадыров, официальных предложений об отправке в Сирию киргизских военнослужащих Бишкек ни от кого не получал.