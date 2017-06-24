Депутаты Рады прекратили голодовку после начала вывоза мусора из Львова

КИЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Группа депутатов Верховной рады Украины от партии "Самопомощь" прекратила голодовку, которой они выражали протест бездействию властей в ситуации с вывозом мусора из Львова. Об этом сообщил в субботу глава парламентской фракции "Самопомощи" Олег Березюк, который был инициатором протеста.

"Мы прекращаем голодовку. Власти наконец-то взялись за решение проблемы", - сказал он журналистам.

Березюк 19 июня на заседании согласительного совета Рады объявил голодовку из-за отсутствия должной реакции государственной власти на проблему утилизации мусора во Львове, которая возникла более года назад. "Я принял такое решение в знак протеста против издевательства над людьми и городом (Львовом)", - заявлял тогда депутат.

На следующий день к нему присоединились другие депутаты "Самопомощи", среди которых была и вице-спикер Рады Оксана Сыроед. В субботу ее госпитализировали. По словам Березюка, у вице-спикера упало давление и уровень сахара в крови, а также обострился панкреатит.

Львов погряз в мусоре

Проблема утилизации мусора остро встала перед городскими властями после серьезного пожара на Грибовицкой свалке под Львовом 29 мая 2016 года. Во время его ликвидации погибли трое пожарных, еще один служащий коммунального предприятия пропал без вести при сходе оползня мусора, объем которого составил около 100 тыс. куб. м, пожар был ликвидирован лишь 10 июня. Мэр Львова Андрей Садовый тогда обращался к руководству страны с просьбой объявить Львов и прилегающие к нему села Малехов и Грибовичи зоной экологической катастрофы, однако президент Украины Петр Порошенко в ответ обвинил его в политизации ситуации. Позже грузовики со львовским мусором неоднократно замечали в разных регионах Украины, в самой Львовской области местные власти наотрез отказались размещать отходы, а также отводить земельные участки под новые полигоны.

По данным горадминистрации, во дворах и на улицах Львова уже накопилось более 8,5 тысяч тонн твердых бытовых отходов.

В пятницу, 23 июня, Садовый согласился передать полномочия по вывозу мусора из города администрации области, которая согласилась за 20 дней очистить Львов. Кроме того, власти области обязались построить завод по переработке бытовых отходов.